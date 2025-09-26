Стало известно, сколько средств Parfeniuk (Илья Парфенюк) и Алена Омаргалиева заработали на своих самых известных треках. Также Forbes подсчитал, какую сумму певец Drevo (Максим Деревянчук) мог заработать за хит Смарагдове небо.

Сколько Parfeniuk принес хит Врубай

С ноября 2024-го по июль 2025-го трек Врубай заработал €98 700, об этом рассказал креативный продюсер проекта Parfeniuk Александр Степенко.

64,5 млн прослушиваний на YouTube и YouTube Music принесли около €54 800, а 71,3 млн стримов на других платформах сгенерировали €43 900.

— Такой музыки давно не было. После Врубай люди перестали бояться делать что-то веселое, — сказал Степенко, отметив, что одной из причин популярности песни стал тренд в TikTok, который запустила команда артиста.

Команда Parfeniuk вложила в трек Врубай €16 000. Саунд-дизайн песни обошелся в €2 500, на промокампанию потратили почти €1 700, а на съемки клипа — €11 900.

Сколько Омаргалиева и Drevo заработали за свои хиты

Песня Алены Омаргалиевой Твоя, вышедшая в ноябре 2024 года, со стримингов и благодаря клипу на YouTube принесла артистке €37 900.

Трек Мужчина, премьера которого состоялась в марте 2025-го, принес чуть меньше — €34 400. Об этом рассказала СЕО лейбла Best Music Марьяна Воронина.

Трек Смарагдове небо исполнителя Drevo вышел в конце мая 2025 года и с момента релиза возглавляет украинские чарты.

Команда артиста не стала делиться данными о доходах, однако Forbes подсчитал, что песня могла заработать от €60 000 до 90 000 на YouTube и YouTube Music и еще €3 900–5 200 на Spotify.

Фото: Алена Омаргалиева, Parfeniuk

Источник : Forbes

