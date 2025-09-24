Актер и главный герой романтического реалити Холостяк 14 Тарас Цымбалюк поделился архивными фото и рассказал, как заработал свои первые деньги.

Цымбалюк вспомнил подростковый возраст

На личной странице в Instagram актер опубликовал фото, сделанные в подростковом возрасте. На одном из кадров Тарас позирует с родной сестрой Ольгой, которая старше его на восемь лет.

Цымбалюк признался, что в подростковом возрасте постоянно пытался найти свое призвание. Он ходил на футбол, бокс, танцы, любил играть в компьютерные игры. А свои первые деньги Тарас заработал на стройке — брат платил ему 2 грн в день.

Сейчас смотрят

— В свободное время сидел в компьютерном клубе и мечтал иметь дома собственный компьютер. Очень хотел заработать деньги на него сам. Помню, как брат брал меня на стройку и платил по 2 грн в день – тогда это были мои первые деньги. Хорошо, что рядом была и старшая сестра, которая всегда верила в меня, – вспомнил главный герой Холостяка 14.

Сейчас Тарас понимает, что разные занятия и попытки поиска себя были важными. Благодаря этому он не боялся браться за что-то новое.

— И именно это привело меня в актерство – профессию, где можно прожить сотни разных жизней, — добавил Цымбалюк.

Напомним, что уже скоро на экраны выйдет Холостяк 14 с Тарасом Цымбалюком. Создатели реалити обещают, что в этом сезоне зрители увидят историю искренней и настоящей любви, словно в кино.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.