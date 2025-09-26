Стало відомо, скільки коштів Parfeniuk (Ілля Парфенюк) та Альона Омаргалієва заробили на своїх найвідоміших треках. Також Forbes підрахував, яку суму співак Drevo (Максим Дерев’янчук) міг заробити за хіт Смарагдове небо.

Скільки Parfeniuk приніс хіт Врубай

З листопада 2024-го до липня 2025-го трек Врубай заробив €98 700, про це розповів креативний продюсер проєкту Parfeniuk Олександр Степенко.

64,5 млн прослуховувань на YouTube та YouTube Music принесли близько €54 800, а 71,3 млн стримів на інших платформах згенерували €43 900.

Зараз дивляться

– Такої музики давно не було. Після Врубай люди перестали боятися робити щось веселе, – сказав Степенко, зазначивши, що однією з причин популярності пісні став тренд у TikTok, який запустила команда артиста.

Команда Parfeniuk вклала у трек Врубай €16 000. Саунд-дизайн пісні обійшовся у €2 500, на промокампанію витратили майже €1 700, а на знімання кліпу – €11 900.

Скільки Омаргалієва і Drevo заробили за свої хіти

Пісня Альони Омаргалієвої Твоя, яка вийшла у листопаді 2024 року, зі стримінгів та завдяки кліпу на YouTube принесла артистці €37 900.

Трек Мужчина, прем’єра якого відбулася у березні 2025-го, приніс трішки менше – €34 400. Про це розповіла СЕО лейблу Best Music Мар’яна Вороніна.

Трек Смарагдове небо виконавця Drevo вийшов наприкінці травня 2025 року і з моменту релізу очолює українські чарти.

Команда артиста не поділилася даними про доходи, однак Forbes підрахував, що пісня могла заробити від €60 000 до 90 000 на YouTube і YouTube Music і ще €3 900–5 200 на Spotify.

Фото: Альона Омаргалієва, Parfeniuk

Джерело : Forbes

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.