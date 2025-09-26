Європейська мовна спілка (EBU) оголосила, що в листопаді проведе онлайн-голосування, яке може завершитися виключенням ізраїльського мовника Kan з конкурсу Євробачення 2026.

Чи буде Ізраїль на Євробаченні 2026

Причиною такого кроку стали заяви низки європейських мовників про можливий бойкот конкурсу в разі допуску Ізраїлю до участі в шоу. Серед них – представники Іспанії, що висунула ультиматум першою з країн Великої пʼятірки, а також Нідерландів, Ірландії, Ісландії та Словенії.

У листі до учасників конкурсу президентка EBU Дельфін Ернотт-Кюнсі зазначила, що існує “безпрецедентна різноманітність поглядів” на участь Ізраїлю, і питання потребує “ширшої демократичної основи”.

– Ми можемо підтвердити, що від імені виконавчої ради EBU було направлено листа генеральним директорам усіх членів організації. У ньому повідомляється, що голосування щодо участі в конкурсі Євробачення 2026 відбудеться на позачерговому засіданні Генеральної асамблеї EBU на початку листопада, – йдеться у заяві спілки.

Противники участі Ізраїля у конкурсі апелюють до кейсу Росії, яку відсторонили від Євробачення після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Ізраїль же, який дебютував на конкурсі у 1973 році та чотири рази здобував перемогу, продовжив брати участь попри скандал, пов’язаний з війною в Газі. Це обурило деяких мовників.

Обидва останні конкурси – у 2024 році в Мальме (Швеція) та цьогоріч у Базелі (Швейцарія) – супроводжувалися акціями на підтримку Палестини біля концертних майданчиків.

Ювілейний, 70-й конкурс Євробачення відбудеться у травні 2026 року у столиці Австрії – Відні. Попри загрозу бойкоту, організатор-мовник ORF запевнив, що шоу відбудеться у будь-якому випадку – незалежно від кількості країн-учасниць.

Джерело : The Guardian

