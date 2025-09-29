На канале ICTV2 через несколько часов стартует премьера пятого – финального – сезона иронического детектива Коп из прошлого.

Шоураннеры уже пообещали, что главного героя Долина ждут лучшие эпизоды его экранной жизни.

Коп из прошлого – о чем пятый сезон

Новые серии удивят зрителя, убеждены авторы, ведь протагонист в исполнении Дмитрия Суржикова будет успевать все: расследовать громкие преступления, снова влюбиться, даже похудеть.

Также в этом сезоне Долин столкнется с неизвестным врагом, стремящимся уничтожить репутацию и карьеру копа, а еще – отомстить его самым дорогим людям. Интрига закрутится настолько, что капитан полиции будет подозревать в предательстве многих людей из близкого круга.

– Долин сильный, он всегда сам решал, действовал, но в новых эпизодах у него все выйдет из-под контроля. Весь сезон земля уходит из-под ног – разве не интересно, чем это закончится? Долину придется усвоить этот урок жизни. Как бы он ни вертелся, ни хотел перевернуть все с ног на голову, он возвращается в ту точку, с которой все начало стремительно меняться, – интригует режиссер Александр Сальников.

Копу будут поджидать эмоциональные качели, к тому же его бывшая возлюбленная Татьяна Малиновская (Даша Трегубова) будет флиртовать с импозантным красавцем Остапом Грановским (Алексей Зубков). Удастся ли Долину восстановить старые отношения или закрутить новый роман – до ответа осталось уже совсем немного времени.

Зрители снова увидят в кадре напарника и уже зятя Долина Андрея Сироида (Павел Текучев). Непростые испытания ждут и жену Андрея – Юлю (Татьяна Злова), дочь Долина.

– Так нагло на моего героя никто не смел нападать на протяжении всей франшизы, как будет в новом сезоне. Выстоит ли Долин? Ну, если он очнулся после 20-летней комы и снова пошел охотиться на преступников, то неужели на этот раз он испугается? Вообще, он действительно многое переживет, в том числе и в личной жизни, – поддержал интригу и актер Дмитрий Суржиков.

Коп из прошлого – откуда франшиза

Иронический детектив ICTV2 Коп из прошлого – это украинская адаптация немецкого сериала The Last Cop (Der letzte Bulle).

В центре сюжета – история полицейского, который после 20 лет в коме внезапно пришел в себя и снова вернулся в ряды правоохранителей. Его методы немного устарели и иногда грубы, но дают быстрый результат, и именно на этом построено много шуток.

Адаптации сериала о копе, который после выхода из комы осваивает новую реальность, сняли во Франции, Японии, Чехии, Эстонии и других странах.

К слову, создатели сериала отмечают, что украинская версия детектива с Дмитрием Суржиковым стала одним из самых рейтинговых проектов.

Премьерные эпизоды пятого сезона сериала Коп из прошлого на канале ICTV2 выходят в понедельник, 29 сентября, в 20:00.

