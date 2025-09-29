На каналі ICTV2 за лічені години стартує прем’єра пʼятого – фінального – сезону іронічного детективу Коп з минулого.

Шоуранери вже обіцяли, що на головного персонажа Доліна чекають найкращі епізоди його екранного життя.

Коп з минулого – про що пʼятий сезон

Нові серії здивують глядача, переконані автори, адже протагоніст у виконанні Дмитра Суржикова встигатиме все: розслідувати гучні злочини, знову закохатися, навіть схуднути.

Також у цьому сезоні Долін зітнеться з невідомим ворогом, що прагне знищити репутацію та кар’єру копа, а ще – помститися його найдорожчим людям. Інтрига закрутиться настільки, що капітан поліції підозрюватиме у зраді багатьох людей з близького кола.

– Долін сильний, він завжди сам вирішував, діяв, але в нових епізодах в нього все вийде з-під контролю. Весь сезон земля йде з-під ніг – хіба не цікаво, чим завершиться? Доліну доведеться вивчити цей урок життя. Як би він не крутився, не хотів перевернути дригом все, він повертається в ту точку, з якої все почало стрімко змінюватися, – інтригує режисер Олександр Сальніков.

На копа чатуватимуть емоційні гойдалки, до того ж його екскохана Тетяна Малиновська (Даша Трегубова) фліртуватиме з імпозантним красенем Остапом Грановським (Олексій Зубков). Чи вдасться Доліну відновити старі стосунки або закрутити новий роман – до відповіді лишилося вже зовсім мало часу.

Глядачі знову побачать у кадрі напарника й уже зятя Доліна Андрія Сироїда (Павло Текучев). Непрості випробування чекають і дружину Андрія – Юлю (Тетяна Злова), доньку Доліна.

– Так нахабно на мого героя ніхто не смів нападати впродовж усієї франшизи, як буде в новому сезоні. Чи вистоїть Долін? Ну, якщо він отямився після 20-річної коми та знову пішов полювати на злочинців, то невже цього разу він злякається? Взагалі, він дійсно багато переживе, зокрема і в особистому житті, – підтримав інтригу й актор Дмитро Суржиков.

Коп з минулого – звідки франшиза

Іронічний детектив ICTV2 Коп з минулого – це українська адаптація німецького серіалу The Last Cop (Der letzte Bulle).

В центрі сюжету – історія поліцейського, який після 20 років у комі раптово отямився і знову повернувся у лави правоохоронців. Його методи трохи застарілі й іноді брутальні, але дають швидкий результат, і саме на цьому побудовано багато жартів.

Адаптації серіалу про копа, що після виходу з коми опановує нову реальність, зняли у Франції, Японії, Чехії, Естонії та інших країнах.

До слова, творці серіалу зазначають, що українська версія детективу з Дмитром Суржиковим стала одним з найрейтинговіших проєктів.

Прем’єрні епізоди пʼятого сезону серіалу Коп з минулого на каналі ICTV2 виходять у понеділок, 29 вересня, о 20:00.

