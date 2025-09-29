Телеведущая Маша Ефросинина эмоционально высказалась о переезде дочери Наны за границу. Как известно, сейчас 21-летняя девушка получает образование политолога в университете Амстердама.

Ефросинина о переезде дочери

Ведущая отметила, что Нана переехала за границу еще до начала полномасштабного вторжения РФ. Отпускать дочь Ефросининой было очень сложно, а каждый их разговор заканчивался слезами.

— Ну, конечно, это тяжело. Наночка уехала в 2020 году и это были постоянные слезы. Доходило до того, что мой муж просто запрещал мне ей звонить, мол, я всем делаю хуже, потому что я просто рыдала, — вспомнила Маша.

Впоследствии Ефросининой удалось принять тот факт, что дочь уже выросла и у нее своя жизнь. По словам ведущей, они с Наной постоянно на связи. Более того, Маша называет дочь своей лучшей подругой.

— Сейчас, когда она уже в университете, это не так сложно. Она часто звонит мне, пишет, постоянно на связи. Она уже взрослая, у нее взрослая жизнь, она уже поступила в магистратуру. Она — невероятная, это моя лучшая подруга, — подчеркнула Ефросинина.

Маша редко публикует совместные фото с Наной, ведь девушка избегает публичности. Однако в соцсетях ведущей можно увидеть немало кадров с сыном — 10-летним Александром.

Недавно Ефросинина рассказывала об отдыхе с детьми в Испании. По словам ведущей, именно в путешествии она осознала, что ее сын и дочь сильно изменились.

