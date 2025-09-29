Телеведуча Маша Єфросиніна емоційно висловилася про переїзд доньки Нани за кордон. Як відомо, нині 21-річна дівчина здобує освіту політологині в університеті Амстердама.

Єфросиніна про переїзд доньки

Ведуча зауважила, що Нана переїхала за кордон ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. Відпускати доньку Єфросиніній було дуже складно, а кожна їхня розмова завершувалася сльозами.

– Ну, звісно, це важко. Нануська поїхала у 2020 році і це були постійні сльози. Доходило до того, що мій чоловік просто забороняв мені їй телефонувати, мовляв, я всім роблю гірше, бо я просто ридала, – пригадала Маша.

Згодом Єфросиніній вдалося прийняти той факт, що донька вже виросла і у неї своє життя. За словами ведучої, вони з Наною постійно на зв’язку. Ба більше, Маша називає доньку своєю найкращою подругою.

– Зараз, коли вона вже в університеті, це не так важко. Телефонує вона мені часто, пише, постійно на зв’язку. Вона вже доросла, у неї доросле життя, вона вже вступила на магістратуру. Вона – неймовірна, це моя найкраща подруга, – наголосила Єфросиніна.

Маша рідко публікує спільні фото з Наною, адже дівчина уникає публічності. Однак в соцмережах ведучої можна побачити чимало кадрів із сином – 10-річним Олександром.

Нещодавно Єфросиніна розповідала про відпочинок з дітьми в Іспанії. За словами ведучої, саме у подорожі вона усвідомила, що її син та донька неабияк змінилися.

Джерело: Ближче до зірок

