Продюсер Юрий Никитин впервые высказался о причинах развода с певицей Ольгой Горбачевой после девяти лет брака, а также рассказал, в каких отношениях они сейчас.

Никитин о разводе с Горбачевой

О разрыве отношений Никитина с Горбачевой стало известно в июле этого года. Это уже второй развод пары, однако продюсер не знает, станет ли он финальным.

По словам Юрия, сейчас они с Олей находятся в лучших отношениях, чем до развода.

— Что я знаю очень хорошо уже давно: любишь — отпусти. Неважно, какой у вас статус, важно, в каких вы человеческих отношениях. Мне кажется, что сейчас мы в лучших отношениях, чем в последний период, когда мы жили как пара. Поэтому для меня это эмоциональное ресурсное состояние в отношениях более важно, чем какой-то физический статус, — сказал продюсер.

Никитин подчеркнул, что уважает бывшую и хорошо к ней относится, однако он понимает, что сейчас их пути расходятся. Продюсер добавил, что инициатором развода была именно Ольга, хотя они оба чувствовали, что уже устали от отношений.

— Нам нужно какое-то время для перезагрузки, возможно. Третьих лиц в этой истории не было, это точно, — добавил Юрий.

Ранее Горбачева рассказывала, что у нее не хватало ресурса на отношения с Никитиным, ведь продюсер требует много внимания, а она хочет сосредоточиться на своей карьере и на детях.

После разрыва Юрий оставил певице все нажитое имущество. Пара воспитывает двух дочерей — Полину и Серафиму.

Фото: Ольга Горбачева

Источник : Алина Доротюк

