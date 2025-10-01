Продюсер Юрій Нікітін уперше висловився про причини розлучення зі співачкою Ольгою Горбачовою після дев’яти років шлюбу, а також розповів, в яких стосунках вони зараз.

Нікітін про розлучення з Горбачовою

Про розрив стосунків Нікітіна з Горбачовою стало відомо в липні цього року. Це вже друге розлучення пари, однак продюсер не знає, чи стане воно фінальним.

За словами Юрія, зараз вони з Олею перебувають у кращих стосунках, ніж до розлучення.

Зараз дивляться

– Що я знаю дуже добре вже давно: кохаєш – відпусти. Неважливо, який у вас статус, важливо, в яких ви людських стосунках. Мені здається, що зараз ми в ліпших стосунках, ніж в останній період, коли ми жили як пара. Тому для мене цей емоційний ресурсний стан у стосунках більш важливий, ніж якийсь фізичний статус, – сказав продюсер.

Нікітін наголосив, що поважає колишню та гарно до неї ставиться, однак він розуміє, що зараз їхні шляхи розходяться. Продюсер додав, що ініціаторкою розлучення була саме Ольга, хоча вони обоє відчували, що вже втомилися від стосунків.

– Нам потрібен якийсь час для перезавантаження, можливо. Третіх осіб в цій історії не було, це точно, – додав Юрій.

Раніше Горбачова розповідала, що у неї не вистачало ресурсу на стосунки з Нікітіним, адже продюсер потребує багато уваги, а вона хоче зосередитися на своїй кар’єрі і на дітях.

Після розриву Юрій залишив співачці усе нажите майно. Пара виховує двох доньок – Поліну та Серафиму.

Фото: Ольга Горбачова

Джерело : Аліна Доротюк

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.