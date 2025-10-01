1 октября в Украине отмечают День защитников и защитниц — праздник силы, отваги и благодарности тем, кто обороняет государство.

В этот день стоит поздравить воинов, которые противостоят российской агрессии, и вспомнить тех, кто отдал жизнь за нашу свободу и независимость.

Украинские звезды публично поблагодарили защитников и защитниц, а также призвали граждан продолжать донатить и работать для победы нашего государства.

День защитников и защитниц Украины: поздравления звезд

Артист Дмитрий Монатик поделился серией фото с военными и подчеркнул, что именно благодаря им мы имеем возможность жить, работать и мечтать в свободной стране.

— С Днем защитников и защитниц Украины! Спасибо каждому и каждой из вас за силу, отвагу и преданность. Светлая память всем, кто отдал свою жизнь в борьбе за нашу независимость. Мы никогда этого не забудем. Продолжаем донатить и работать на победу Украины! — написал певец.

Маша Ефросинина призвала украинцев ежедневно останавливаться в 09:00 на минуту молчания, чтобы отдать дань уважения защитникам и защитницам, чьи сердца остановились в борьбе за наше будущее. Телеведущая отметила, что уважать и благодарить — это самое малое, что мы можем сделать для военных.

— Встретив защитника или защитницу, остановитесь. Чтобы сказать спасибо тем, кто стоит за нашу землю на севере, на востоке и на юге. Остановитесь, чтобы никогда не останавливалось живое сердце нашей страны. Уважать и благодарить — это самое малое, что мы можем сделать для тех, кто готов отдать самое дорогое, защищая свет жизни от тьмы смерти. Мое вам почтение, уважение и благодарность, наши защитники и защитницы! — написала она.

Джамала поделилась историей о своем 7-летнем сыне Эмире, которому в школе дали задание нарисовать рисунок для защитников. Мальчик решил нарисовать дом, ведь хочет, чтобы все военные вернулись домой.

— Я тоже хочу, чтобы все вернулись. И спасибо вам за каждый день, за каждую ночь с семьей и детьми, за каждый поцелуй и улыбку, за каждую написанную песню, за каждый спетый концерт, за мгновения радости и мгновения счастья во время войны. Спасибо вам. Низкий поклон и слава героям. Вечная память погибшим, — написала певица.

Злата Огневич опубликовала видео, на котором исполняет трек Буревіями для военных. Певица поблагодарила защитников за их силу, отвагу и несокрушимость.

— Благодаря вам мы можем жить, творить, работать и мечтать о мирном будущем. Ваши сердца, полные мужества, вдохновляют нас не сдаваться, ценить жизнь и беречь друг друга. Вы — наша опора, гордость и искреннее вдохновение. Спасибо, — написала Огневич.

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук убежден, что именно благодаря защитникам и защитницам в Украине все будет хорошо.

— Сегодня — День защитников и защитниц. Я искренне поздравляю всех, кто сейчас выполняет важнейшую для нашей нации задачу — защиту украинского народа и украинской земли. Я горжусь дружбой со многими из вас. И я знаю, что прежде всего именно благодаря вам — все будет хорошо! — написал музыкант.

Светлана Тарабарова отметила, что сегодняшний праздник — о силе, благодарности и о тех, кто ежедневно борется за то, чтобы мы могли обнимать детей, просыпаться дома, петь, жить.

— Я не знаю, найдутся ли в мире слова, которые смогут передать всю глубину благодарности. Но я знаю — каждое мое слово, каждая песня сегодня — для них. Вы — наша сила, наше спокойствие, наша гордость. Обнимаю каждого с благодарностью, — добавила артистка.

