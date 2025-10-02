Актриса Наталка Денисенко рассекретила свой самый большой гонорар за съемочный день, а также призналась, как с бывшим мужем Андреем Фединчиком разделила опеку над сыном.

Денисенко о заработках

Наталка рассказала, что сейчас в Украине актерам платят от 10 до 20 тыс. грн за съемочную смену, что считается отличным гонораром. Что касается Денисенко, то она получает за смену почти $1 тыс. (около 41 тыс. грн).

Самый большой гонорар, который актрисе платили за съемки — $5 тыс. (205 тыс. грн). Тогда Наталка участвовала в рекламной кампании.

Сейчас смотрят

— Самый большой гонорар за съемки — это, наверное, $5 тыс., но это был рекламный съемочный день, поэтому это слишком высокий гонорар, так не платят, — отметила она.

Денисенко об опеке над сыном

Актриса, которая полгода назад развелась с военнослужащим Андреем Фединчиком, говорит, что они с бывшим воспитывают общего сына вместе. Денисенко не стала вдаваться в подробности, однако назвала Фединчика хорошим папой.

— Мы воспитываем сыночка вместе. Все хорошо. Единственное, что мне хочется сказать, что Андрей очень хороший папа. Сейчас вообще такой тяжелый период, уже полгода как я разведена, но это очень больно. Если кто-то думает, что мне не больно, то мне очень больно, — сказала Наталка.

По словам Денисенко, она отписалась от бывшего мужа в соцсетях, ведь так легче переживает период после развода.

Сейчас в сети бушует немало слухов вокруг личной жизни актрисы. Денисенко приписывают роман с манекенщиком Юрием Савранским, который недавно подал на развод с женой.

Источник : Утро в большом городе

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.