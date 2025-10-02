Акторка Наталка Денисенко розсекретила свій найбільший гонорар за знімальний день, а також зізналася, як з колишнім чоловіком Андрієм Федінчиком поділила опіку над сином.

Денисенко про заробітки

Наталка розповіла, що зараз в Україні акторам платять від 10 до 20 тис. грн за знімальну зміну, що вважається чудовим гонораром. Щодо Денисенко, то вона отримує за зміну майже $1 тис. (близько 41 тис. грн).

Найбільший гонорар, який акторці платили за зйомки – $5 тис. (205 тис. грн). Тоді Наталка брала участь у рекламній кампанії.

– Найбільший гонорар за знімання – це, напевно, $5 тис., але це був рекламний знімальний день, тому це зависокий гонорар, так не платять, – зазначила вона.

Денисенко про опіку над сином

Акторка, яка пів року тому розлучилася з військовослужбовцем Андрієм Федінчиком, каже, що вони з колишнім виховують спільного сина разом. Денисенко не стала вдаватися у подробиці, однак назвала Федінчика гарним татом.

– Ми виховуємо синочка разом. Все добре. Єдине, що мені хочеться сказати, що Андрій дуже гарний тато. Зараз взагалі такий важкий період, уже пів року як я розлучена, але це дуже боляче. Якщо хтось думає, що мені не болить, то мені дуже болить, – сказала Наталка.

За словами Денисенко, вона відписалася від ексчоловіка в соцмережах, адже так легше переживає період після розлучення.

Нині у мережі вирує чимало пліток довкола особистого життя акторки. Денисенко приписують роман з манекенником Юрієм Савранським, який нещодавно подав на розлучення з дружиною.

