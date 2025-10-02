Продюсер Юрий Никитин объяснил, почему артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, продолжает исполнять песни на русском языке и планирует ли он выпускать украиноязычный альбом.

Никитин о творчестве Сердючки

Продюсер, сотрудничающий с Данилко, говорит, что у артиста есть позиция: не трогать прошлое, а работать над настоящим и будущим. Именно поэтому певец не перекладывает старые русскоязычные хиты, а вместо этого готовит новый украиноязычный альбом.

— В патриотической позиции Данилка сомневаться мы не будем. Это человек, который сделал не то, чтобы много для украинской индустрии, а больше, чем все. Человек пропагандирует украинское: культуру, образ жизни и прочее. У него есть позиция: есть какие-то песни, которые были написаны очень давно, он не хочет менять прошлое. Его интересует сегодняшнее и будущее. Его позиция в том, что все, что он делает сегодня и на будущее – все это на украинском языке, — сказал Никитин.

Альбом, над которым сейчас работает Данилко, продюсер назвал шедевром. Однако когда аудитория сможет услышать новые песни — точно неизвестно. Никитин говорит, что артист ждет подходящего момента, чтобы записать и наконец выпустить треки.

— У него есть проблема — он перфекционист. Данилко за то, чтобы делать качественный контент. Все, что он мне показывал – это просто шедевры. Но когда мы их услышим – это очень хороший вопрос. Скоро услышим! Точно скоро услышим! – заверил продюсер.

Андрея Данилка неоднократно критиковали за то, что во время полномасштабной войны он продолжает исполнять русскоязычные хиты. Сам артист заявлял, что не собирается переводить песни, ведь это, по его словам, получается неудачно.

Фото: Юрий Никитин, Верка Сердючка

