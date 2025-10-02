Продюсер Юрій Нікітін пояснив, чому артист Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, продовжує виконувати пісні російською мовою та чи планує він випускати україномовний альбом.

Нікітін про творчість Сердючки

Продюсер, який співпрацює з Данилком, каже, що в артиста є позиція: не чіпати минуле, а працювати над сьогоденням та майбутнім. Саме тому співак не перекладає старі російськомовні хіти, а натомість готує новий україномовний альбом.

– У патріотичній позиції Данилка сумніватися ми не будемо. Це людина, яка зробила не те що б багато для української індустрії, а більше, ніж всі. Людина пропагує українське: культуру, спосіб життя та інше. У нього є позиція: є якісь пісні, які були написані дуже давно, він не хоче змінювати минуле. Його цікавить сьогоднішнє та майбутнє. Його позиція в тому, що все, що він робить сьогодні і на майбутнє, – все це українською мовою, – сказав Нікітін.

Альбом, над яким зараз працює Данилко, продюсер назвав шедевром. Однак коли аудиторія зможе почути нові пісні – достеменно невідомо. Нікітін каже, що артист чекає на вдалий момент, щоб записати і нарешті випустити треки.

– У нього є проблема – він перфекціоніст. Данилко за те, щоб робити якісний контент. Все, що він мені показував – це просто шедеври. Але коли ми їх почуємо – це дуже гарне запитання. Скоро почуємо! Точно скоро почуємо! – запевнив продюсер.

Андрія Данилка неодноразово критикували через те, що під час повномасштабної війни він продовжує виконувати російськомовні хіти. Сам артист заявляв, що не збирається перекладати пісні, адже це, за його словами, виходить невдало.

Фото: Юрій Нікітін, Вєрка Сердючка

