Ведущий Анатолий Анатолич объяснил, почему его не раздражает русскоязычное творчество певицы и кумы Светланы Лободы.

Об этом он рассказал коллеге и подруге Алине Шаманской в рубрике 55 за 5, которая выходит в программе Ранок у великому місті на ICTV2.

Анатолич оправдал Лободу

Известно, что Анатолий Анатолич выступает категорически против русскоязычного контента в публичном пространстве Украины. Он убежден, что российский режим использует язык как маркер “русского мира” и оправдание агрессии.

Вместе с тем шоумен объяснил, почему ситуация с Лободой для него выглядит иначе. Прежде всего, из-за проукраинской позиции крестной своей старшей дочери Алисы.

– Она это делает не на украинском рынке. Ее песни не звучат на украинском радио. Она не дает здесь концерты и не монетизирует здесь свою популярность. Она работает на рынках, где понимают русский, к сожалению. Это Казахстан, Узбекистан, страны Балтии. Там ее понимают, там ее любят. Она работает и живет там, – подчеркнул Анатолич.

Он добавил, что смена страны проживания – это выбор самой артистки, ведь в Украине, по его словам, она бы зарабатывала меньше.

Вместе с тем ведущий подчеркнул, что ему бы не понравилось, если бы Светлана Лобода решила спеть на русском языке в Украине.

– Мне бы не понравилось это, если бы это происходило в Киеве, или в Одессе, или во Львове. Я считаю, что, например, Лобода не выступила бы здесь с российской музыкой. Хотя по законодательству, на примере Сердючки, это возможно: это украинский артист, музыка написана в Украине, пусть даже на русском языке. Но я против этого, – резюмировал шоумен.

Анатолий Анатолич также привел пример певца Монатика, который перевел свои хиты на украинский язык. По мнению ведущего, именно это демонстрирует правильный подход для артистов, которые хотят оставаться популярными дома.

Напомним, что продюсер Юрий Никитин уже объяснял, почему артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, продолжает исполнять песни на русском языке.

Никитин отметил, что Данилко не хочет задевать прошлое, а вместо этого работает над настоящим и будущим, готовя новый украиноязычный альбом.

