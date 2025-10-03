Ведучий Анатолій Анатоліч пояснив, чому його не дратує російськомовна творчість співачки та куми Світлани Лободи.

Про це він розповів колезі та подрузі Аліні Шаманській у рубриці 55 за 5, що виходить у програмі Ранок у великому місті на ICTV2.

Анатоліч виправдав Лободу

Відомо, що Анатолій Анатоліч виступає категорично проти російськомовного контенту у публічному просторі України. Він переконаний, що російський режим використовує мову як маркер “русского міра” та виправдання агресії.

Разом із тим шоумен пояснив, чому ситуація з Лободою для нього має інший вигляд. Перш за все, через проукраїнську позицію хрещеної своєї старшої доньки Аліси.

– Вона це робить не на українському ринку. Її пісні не звучать на українському радіо. Вона не дає тут концерти і не монетизує тут свою популярність. Вона працює на ринки, де розуміють російську, на жаль. Це Казахстан, Узбекистан, країни Балтії. Там її розуміють, там її люблять. Вона працює й живе там, – наголосив Анатоліч.

Він додав, що зміна країни проживання – це вибір самої артистки, адже в Україні, за його словами, вона б заробляла менше.

Разом із тим ведучий акцентував, що йому б не сподобалося, якби Світлана Лобода вирішила заспівати російською в Україні.

– Мені не подобалось би це, якби це відбувалося в Києві, або в Одесі, або у Львові. Я вважаю, що, наприклад, Лобода не виступила б тут з російською музикою. Хоча за законодавством, на прикладі Сердючки, це можливо: це український артист, музика написана в Україні, нехай навіть російською. Але я проти цього, – резюмував шоумен.

Анатолій Анатоліч також навів приклад співака Монатіка, який переклав свої хіти українською. На думку ведучого, саме це демонструє правильний підхід для артистів, що хочуть залишатися популярними вдома.

Нагадаємо, що продюсер Юрій Нікітін вже пояснював, чому артист Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, продовжує виконувати пісні російською мовою.

Нікітін зауважив, що Данилко не хоче чіпати минуле, а натомість працює над сьогоденням та майбутнім, готуючи новий україномовний альбом.

Джерело : Ранок у великому місті

