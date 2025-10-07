Телеведущий Константин Грубич отреагировал на российский обстрел локомотивного депо в Полтаве, расположенного рядом с его родным домом.

Грубич об атаке РФ на Полтаву 7 октября

На личной странице в Facebook Константин опубликовал фото последствий вражеского удара, а также сообщил, что во время атаки дома находился его брат Богдан, который прикован к постели.

Дом Грубичей, расположенный в 500 метрах от локомотивного бюро, во время обстрела очень сильно трясло. В доме вылетели стекла.

— Боже, как же мне в душе ударило, когда узнал о российском терроре локомотивного депо в Полтаве! Это же в полукилометре от моего родного дома! Прикованный 25 лет к постели брат Богдан Грубич пишет, что хер*чило адски, дом трясся как груша, и стекла все же вылетели, — рассказал телеведущий.

Грубич признался, что Полтавское локомотивное депо ассоциируется у него с детством, ведь там он проводил много времени. Более того, строительством этого депо занимался прадед Константина, а его бабушка работала там бухгалтером.

— Господи! Как тяжело. Я же там вырос. Когда слышу Полтавское локомотивное депо, то в воображении мгновенно загорается теплым светом лампочка “детство”. И вот уроды добрались и сюда. Уничтожили, разгромили. Слава Богу, люди все вроде бы живы. Как теперь все там восстанавливать — вопрос риторический. Силы землякам! — добавил Грубич.

Напомним, что ночью 7 октября РФ атаковала Полтаву. В городе поражены локомотивное депо, дистанция энергоснабжения, тяговые подстанции. Также повреждены административные и складские помещения, подвижной состав. Обошлось без пострадавших.

Фото: Константин Грубич

