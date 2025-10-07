Телеведучий Костянтин Грубич відреагував на російський обстріл локомотивного депо у Полтаві, що розташоване поруч із його рідним будинком.

Грубич про атаку РФ на Полтаву 7 жовтня

На особистій сторінці у Facebook Костянтин опублікував фото наслідків ворожого удару, а також повідомив, що під час атаки вдома перебував його брат Богдан, який прикутий до ліжка.

Будинок Грубичів, що розташований за 500 метрів від локомотивного бюро, під час обстрілу дуже сильно трясло. В оселі повилітало скло.

Зараз дивляться

– Боже, як же мені в душі гупнуло, коли дізнався про російський терор локомотивного депо у Полтаві! Це ж за пів кілометра від моєї рідної хати! Прикутий 25 років до ліжка брат Богдан Грубич пише, що хер*чило пекельно, хата трусилася як груша, і скло все ж таки вилетіло, – розповів телеведучий.

Грубич зізнався, що Полтавське локомотивне депо асоціюється у нього з дитинством, адже там він проводив чимало часу. Ба більше, будівництвом цього депо займався прадід Костянтина, а його бабуся працювала там бухгалтером. – Господи! Як важко. Я ж там виріс. Коли чую Полтавське локомотивне депо, то в уяві миттєво запалюється теплим світлом лампочка “дитинство”. І ось виродки дісталися і сюди. Понищили, потрощили. Слава Богу, люди усі начебто живі. Як тепер все там відновлювати – питання риторичне. Сили землякам! – додав Грубич. Нагадаємо, що вночі 7 жовтня РФ атакувала Полтаву. У місті уражені локомотивне депо, дистанція енергопостачання, тягові підстанції. Також пошкоджено адміністративні та складські приміщення, рухомий склад. Обійшлося без постраждалих. Читайте також Ворог атакував енергооб’єкт у Прилуках: понад 61 тис. абонентів без світла

Фото: Констянтин Грубич

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.