Ведущий Алексей Суханов анонсировал интервью с певицей Софией Ротару. Он пока не называет четких временных рамок, однако убежден, что этот разговор состоится.

Суханов об интервью с Ротару

Алексей Суханов подтвердил, что София Ротару сейчас находится в Украине. Он добавил, что знает это, потому что общается с ней. Более того, ведущий заявил, что артистка готовится к большому интервью.

– Она хочет дать интервью, она готовится его дать, потому что, насколько я знаю, для нее это очень важно. Но она пока не в том состоянии – и душевном, и, что главное, физическом, чтобы это сделать, – сообщил Суханов в разговоре на канале И грянул Грэм.

Ранее в сети распространялись слухи о том, что певица уехала в Италию, где приобрела себе виллу. Однако младшая сестра Софии Ротару Аурика еще в апреле опровергла эти предположения, добавив, что ее родственница очень волнуется из-за всего, что происходит в нашей стране.

Сейчас смотрят

Алексей Суханов заверил, что София Ротару “с Украиной” и публичный разговор с ней обязательно состоится, просто нужно дать ей время.

– У каждого свой порог, понимаете? Вот кто-то сейчас напишет, что им тяжелее на временно оккупированных территориях Украины, да – никто не спорит. Но у каждого свой порог вот этой боли и невыносимости, и усталости, и опустошения, поэтому следует здесь с уважением относиться, – считает ведущий.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения София Ротару не делала публичных заявлений о войне с осуждением захватчиков. Однако она регулярно публикует сторис в Instagram, поздравляя украинцев с праздниками или реагируя на трагические события, такие как российские атаки на наши города.

Фото: Алексей Суханов, София Ротару

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.