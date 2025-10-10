Ведучий Олексій Суханов анонсував інтервʼю зі співачкою Софією Ротару. Він поки не називає чітких часових рамок, проте переконаний, що ця розмова станеться.

Суханов про інтервʼю з Ротару

Олексій Суханов підтвердив, що Софія Ротару зараз в Україні. Він додав, що знає це, бо спілкується з нею. Ба більше, ведучий заявив, що артистка готується до великого інтервʼю.

– Вона хоче дати інтервʼю, вона готується його дати, тому що, наскільки я знаю, для неї це дуже важливо. Але вона поки не в тому стані – і душевному, і, що головне, фізичному, щоби це зробити, – повідомив Суханов в розмові на каналі И грянул Грэм.

Раніше у мережі ширилися чутки про те, що співачка виїхала в Італію, де придбала собі віллу. Однак молодша сестра Софії Ротару Ауріка ще у квітні спростувала ці припущення, додавши, що її родичка дуже хвилюється через все, що відбувається в нашій країні.

Олексій Суханов запевнив, що Софія Ротару “з Україною” і публічна розмова з нею неодмінно відбудеться, просто потрібно дати їй час.

– У кожного свій поріг, розумієте? Ось хтось зараз напише, що їм важче на тимчасово окупованих територіях України, так – ніхто не сперечається. Але у кожного свій поріг ось цього болю і непереносності, і втоми, і спустошення, тому слід тут з повагою ставитися, – вважає ведучий.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Софія Ротару не робила публічних заяв про війну із засудженням загарбників. Проте вона регулярно публікує сториз в Instagram, вітаючи українців зі святами або реагуючи на трагічні події, як-от російські атаки на наші міста.

Фото: Олексій Суханов, Софія Ротару

