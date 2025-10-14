Путиниста Сергея Полунина лишили украинского паспорта – источники в ОП
- Владимир Зеленский уже подписал соответствующий указ — на сайте документ не обнародован.
- Полунин получил российский паспорт еще в 2018 году и открыто поддерживает Путина.
- Вместе с Полуниным гражданства лишили Геннадия Труханова и Олега Царева.
Скандального танцора балета и фаната Путина Сергея Полунина лишили украинского гражданства.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ, сообщает Суспільне со ссылкой на источники в Офисе президента.
По информации источников, документ не обнародуют из-за наличия персональных данных, однако решение уже вступило в силу.
Полунин без украинского гражданства – что известно
Решение принято после совещания президента по ситуации с безопасностью в отдельных регионах. Руководитель СБУ Василий Малюк доложил Зеленскому о борьбе с российскими агентурными сетями и коллаборационистами.
После этого глава государства заявил, что получил подтверждение наличия российского гражданства у ряда лиц и подписал соответствующие документы.
Вместе с Полуниным украинского гражданства лишили городского голову Одессы Геннадия Труханова и бывшего народного депутата Олега Царева.
Труханов заявил, что будет обжаловать решение в украинских судах и ЕСПЧ. Царев заочно приговорен к 12 годам заключения за сепаратизм и коллаборационизм.
Сергей Полунин и его пророссийские заявления
Сергей Полунин — уроженец Херсона, который в 2017 году получил сербское, а в 2018-м — российское гражданство в дополнение к украинскому.
Он активно выступал в России и в оккупированном Крыму, публично поддерживал политику российского диктатора, аннексию полуострова и полномасштабную войну РФ против Украины. На его теле есть татуировка с портретом Путина.
В марте Полунин сообщил, что поселился в Израиле, пытается получить местный паспорт и даже называет себя “еврейским танцором балета”. На виске артист сделал новую татуировку – звезду Давида.
Примечательно, что в начале этого года коллаборационист пытался выставить себя миротворцем и заявил, что просил Шона Пенна содействовать переговорам.
Вместе с тем он публикует в соцсетях фото, на котором обнимается с певцом путинского режима Шаманом. Кроме того, Полунин называет себя Z-патриотом и помогает армии российских оккупантов.
Несмотря на переезд в Израиль, предатель не отказался от российского гражданства и продолжает поддерживать агрессию РФ. Сергей Полунин женат на российской фигуристке Елене Ильиных – у них трое детей.
Фото: Сергей Полунин