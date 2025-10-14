Скандального танцівника балету та фаната Путіна Сергія Полуніна позбавили українського громадянства.

Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ, повідомляє Суспільне з посиланням на джерела в Офісі президента.

За інформацією джерел, документ не оприлюднюють через наявність персональних даних, однак рішення уже набуло чинності.

Полунін без українського громадянства – що відомо

Рішення ухвалене після наради президента щодо безпекової ситуації в окремих регіонах. Керівник СБУ Василь Малюк доповів Зеленському про боротьбу з російськими агентурними мережами та колаборантами.

Після цього глава держави заявив, що отримав підтвердження наявності російського громадянства у низки осіб і підписав відповідні документи.

Разом із Полуніним українського громадянства позбавили міського голову Одеси Геннадія Труханова та колишнього народного депутата Олега Царьова.

Труханов заявив, що оскаржуватиме рішення в українських судах і ЄСПЛ. Царьов заочно засуджений до 12 років ув’язнення за сепаратизм і колабораціонізм.

Сергій Полунін та його проросійські заяви

Сергій Полунін — уродженець Херсона, який у 2017 році отримав сербське, а у 2018-му – російське громадянство на додачу до українського.

Він активно виступав у Росії та в окупованому Криму, публічно підтримував політику російського диктатора, анексію півострова і повномасштабну війну РФ проти України. На його тілі є татуювання з портретом Путіна.

У березні Полунін повідомив, що оселився в Ізраїлі, намагається отримати місцевий паспорт і навіть називає себе “єврейським танцівником балету”. На скроні артист зробив нове татуювання – зірку Давида.

Примітно, що на початку цього року колаборант намагався виставити себе миротворцем та заявив, що просив Шона Пенна сприяти переговорам.

Разом із тим він постить у соцмережах фото, на якому обіймається зі співцем путінського режиму Шаманом. Крім того, Полунін називає себе Z-патріотом та допомагає армії російських окупантів.

Попри переїзд до Ізраїлю, зрадник не відмовився від російського громадянства і продовжує підтримувати агресію РФ. Сергій Полунін одружений з російською фігуристкою Оленою Ільїних – у них троє дітей.

