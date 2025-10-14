Музыкальный продюсер Нацотбора на Евровидение 2026 Джамала резко высказалась о песнях, которые украинские артисты присылают на конкурс.

Победительница Евровидения 2016 опубликовала видео в своем Telegram, где поделилась впечатлениями после прослушивания первых демо-записей.

Джамала о демо-версиях песен для Нацотбора

Певица призналась, что не ожидала такого низкого уровня подготовки от исполнителей, которые мечтают об участии в Нацотборе. По ее словам, демки звучат так, будто их записывали без элементарного понимания, что такое сцена Евровидения.

Сейчас смотрят

– Извините, я буду жестко, потому что реально, друзья, как можно прислать песню – просто ме-ме-ме. Ну, можно что-то спеть, чтобы было видно, что это песня на Евровидение, на международный конкурс, – сказала артистка.

Она подчеркнула, что исполнители должны относиться к себе с уважением и не воспринимать участие в Нацотборе как эксперимент или игру. Джамала напомнила, что конкуренция высокая, и даже демозапись должна быть выполнена профессионально.

– Вы же хотите быть артистами. Вы же ориентируетесь на что-то, вы же смотрите YouTube, я не знаю, что вы смотрите, но просто так нельзя к себе относиться. Просто ужасные демо-записи, ужасное качество, ужасное исполнение, ужасные песни, ужасное интонирование, просто не за что зацепиться. Так мы слона не продадим, – резюмировала Джамала.

Особенно певицу удивило то, что многие треки звучат без какого-либо контекста – непонятно, кто исполнитель и о чем его песня. Она напомнила, что конкурс Евровидение – это международная сцена, где важно не только иметь хороший голос, но и донести важную мысль.

Несмотря на разочарование, Джамала добавила, что среди прослушанных демо уже нашла несколько достойных работ, которые выделяются на фоне остальных. В то же время призвала музыкантов не останавливаться и присылать больше качественного материала.

Напомним, что в воскресенье, 12 октября, стало известно, кто представит Украину на Детском Евровидении 2026. На конкурс в Тбилиси поедет десятилетняя киевлянка София Нерсесян с композицией Мотанка.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.