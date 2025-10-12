Україну на Дитячому Євробаченні 2025 року, яке відбудеться у Тбілісі, представить 10-річна киянка Софія Нерсесян. Вона здобула перемогу у Національному відборі з композицією Мотанка.

Про це йдеться у трансляції Нацвідбору.

Софія Нерсесян стала переможницею Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2025 і представить Україну на міжнародному пісенному конкурсі, який цього року прийматиме Грузія.

Юна співачка тріумфувала з піснею Мотанка, здобувши перемогу за результатами змішаного голосування – 50% від глядачів і 50% від журі, як і в попередні роки.

Нерсесян набрала загалом 11 балів: 6 від глядачів і 5 від журі. Вона стала переможницею за підсумками глядацького голосування та посіла друге місце за оцінками журі.

До фіналу Нацвідбору також увійшли Лікерія Чирва, Ольга Нестерко, дует Злати Іванів та Владислава Васицького, Всеволод Скрима і Ангеліна Глогусь.

Що відомо про представницю України

10-річна Софія Нерсесян із Києва є волонтеркою та бере активну участь у благодійних концертах.

Її конкурсна композиція Мотанка розповідає про один із найсильніших українських оберегів, який матері дарують своїм дітям при народженні.

У час війни цей символ набуває особливого значення: за легендою, коли дитині загрожує небезпека, у мотанки починають світитися ниточки.

Пісня Софії – це своєрідний маніфест допомоги та захисту, звернення всіх дітей України до світу з проханням оберігати їхнє життя.

Авторкою музики і слів стала Світлана Тарабарова, а над аранжуванням працював Олександр Сосін.

Про Дитяче Євробачення 2025 року

Дитяче Євробачення 2025 року відбудеться 13 грудня у Тбілісі – після перемоги грузинського виконавця Андрії Путкарадзе з композицією To My Mom минулого року.

Суспільний мовник Грузії GPB уже презентував дизайн сцени. У центрі розміщено долі – традиційний грузинський барабан, який оточують скульптурні форми, натхненні гірськими ландшафтами, замками, укріпленими селами й вежами, поширеними по всій країні.

Айдентика конкурсу підкреслює єдність, свободу та молодіжний драйв.

Гасло United by Music (Об’єднані музикою) у логотипі виконане від руки. Динамічний шрифт і яскраві кольори символізують різноманіття, інклюзивність і спільне святкування.

У цьогорічному конкурсі візьмуть участь 18 країн.

Минулого року Україну на Дитячому Євробаченні представляв 12-річний Артем Котенко з композицією Hear Me Now. На сцені в Мадриді він посів третє місце.

