Музична продюсерка Нацвідбору на Євробачення 2026 Джамала різко висловилася про пісні, які українські артисти надсилають на конкурс.

Переможниця Євробачення 2016 опублікувала відео у своєму Telegram, де поділилася враженнями після прослуховування перших демозаписів.

Джамала про демоверсії пісень для Нацвідбору

Співачка зізналася, що не очікувала такого низького рівня підготовки від виконавців, які мріють про участь у Нацвідборі. За її словами, демки звучать так, ніби їх записували без елементарного розуміння, що таке сцена Євробачення.

Зараз дивляться

– Вибачте, я жорстко буду, бо реально, друзі, як можна прислати пісню – просто ме-ме-ме. Ну, можна щось заспівати, щоби було видно, що це пісня на Євробачення, на міжнародний конкурс, – сказала артистка.

Вона наголосила, що виконавці мають ставитися до себе з повагою й не сприймати участь у Нацвідборі як експеримент чи гру. Джамала нагадала, що конкуренція висока, і навіть демозапис має бути виконаний професійно.

– Ви ж хочете бути артистами. Ви ж орієнтуєтеся на щось, ви ж бачите YouTube, я не знаю, що ви дивитесь, але просто так не можна до себе ставитися. Просто жахливі демки, жахлива якість, жахливе виконання, жахливі пісні, жахливе інтонування, просто нема за що зачепитися. Так ми слона не продамо, – резюмувала Джамала.

Особливо співачку здивувало те, що багато треків звучать без будь-якого контексту – не зрозуміло, хто виконавець і про що його пісня. Вона нагадала, що конкурс Євробачення – це міжнародна сцена, де важливо не лише мати гарний голос, а й донести важливу думку.

Попри розчарування, Джамала додала, що серед прослуханих демок уже знайшла кілька гідних робіт, які виділяються на фоні решти. Водночас закликала музикантів не зупинятися й надсилати більше якісного матеріалу.

Нагадаємо, що у неділю, 12 жовтня, стало відомо хто представить Україну на Дитячому Євробаченні 2026. На конкурс у Тбілісі поїде десятирічна киянка Софія Нерсесян із композицією Мотанка.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.