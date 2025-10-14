Я буду жорстко: Джамала розгромила демозаписи на Нацвідбір 2026
- Музична продюсерка Нацвідбору зізналася, що саме її обурило.
- Джамала закликала виконавців поважати себе й працювати над професійністю
- Співачка розкрила, чи зачепили її якісь треки серед заявок.
Музична продюсерка Нацвідбору на Євробачення 2026 Джамала різко висловилася про пісні, які українські артисти надсилають на конкурс.
Переможниця Євробачення 2016 опублікувала відео у своєму Telegram, де поділилася враженнями після прослуховування перших демозаписів.
Джамала про демоверсії пісень для Нацвідбору
Співачка зізналася, що не очікувала такого низького рівня підготовки від виконавців, які мріють про участь у Нацвідборі. За її словами, демки звучать так, ніби їх записували без елементарного розуміння, що таке сцена Євробачення.
– Вибачте, я жорстко буду, бо реально, друзі, як можна прислати пісню – просто ме-ме-ме. Ну, можна щось заспівати, щоби було видно, що це пісня на Євробачення, на міжнародний конкурс, – сказала артистка.
Вона наголосила, що виконавці мають ставитися до себе з повагою й не сприймати участь у Нацвідборі як експеримент чи гру. Джамала нагадала, що конкуренція висока, і навіть демозапис має бути виконаний професійно.
– Ви ж хочете бути артистами. Ви ж орієнтуєтеся на щось, ви ж бачите YouTube, я не знаю, що ви дивитесь, але просто так не можна до себе ставитися. Просто жахливі демки, жахлива якість, жахливе виконання, жахливі пісні, жахливе інтонування, просто нема за що зачепитися. Так ми слона не продамо, – резюмувала Джамала.
Особливо співачку здивувало те, що багато треків звучать без будь-якого контексту – не зрозуміло, хто виконавець і про що його пісня. Вона нагадала, що конкурс Євробачення – це міжнародна сцена, де важливо не лише мати гарний голос, а й донести важливу думку.
Попри розчарування, Джамала додала, що серед прослуханих демок уже знайшла кілька гідних робіт, які виділяються на фоні решти. Водночас закликала музикантів не зупинятися й надсилати більше якісного матеріалу.
Нагадаємо, що у неділю, 12 жовтня, стало відомо хто представить Україну на Дитячому Євробаченні 2026. На конкурс у Тбілісі поїде десятирічна киянка Софія Нерсесян із композицією Мотанка.