Участники группы Ziferblat, которые представляли Украину на Евровидении 2025, впервые прокомментировали слухи о том, что барабанщик Федор Ходаков покинул коллектив.

Ziferblat о смене барабанщика

Солист группы Даниил Лещинский считает, что поклонники слишком зациклены на персоналиях, а они в первую очередь делают музыку.

В то же время сам барабанщик Федор Ходаков отметил, что скандал вокруг того, что он якобы уходит из коллектива, получился “прикольным”. Музыкант заверил, что пока продолжает быть частью Ziferblat.

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— Я сам этот скандал увидел в TikTok. Действительно, вы все видели, как мы общаемся, наш супертоксик. Просто некоторые люди восприняли это слишком близко к сердцу. Как будет в будущем – все от нас зависит на самом деле. Но пока работаем, все хорошо, – сказал Ходаков.

Слухи о том, что Ziferblat якобы сменил барабанщика, начали распространяться в сети в прошлом месяце.

Масла в огонь подлил клип музыкантов и авторского проекта Артема Пивоварова The Вуса. В видео появились только Даниил и Валентин Лещинские. Однако многочисленные вопросы поклонников о том, куда делся Федор, артисты оставляли без ответа.

Фото: Ziferblat

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