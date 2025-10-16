Учасники гурту Ziferblat, які представляли Україну на Євробаченні 2025, вперше прокоментували чутки про те, що барабанщик Федір Ходаков покинув колектив.

Ziferblat про зміну барабанщика

Соліст гурту Данило Лещинський вважає, що шанувальники занадто зациклені на персоналіях, а вони насамперед роблять музику.

Водночас сам барабанщик Федір Ходаков зазначив, що скандал навколо того, що він нібито йде з колективу, вийшов “прикольним”. Музикант запевнив, що наразі продовжує бути частиною Ziferblat.

Зараз дивляться

– Я сам цей скандал побачив у ТікТоk. Справді, ви всі бачили, як ми спілкуємось, наш супертоксик. Просто деякі люди сприйняли це надто близько до серця. Як воно буде в майбутньому – все від нас залежить насправді. Але поки що працюємо, все добре, – сказав Ходаков.

Чутки про те, що Ziferblat нібито змінив барабанщика, почали ширитися у мережі минулого місяця.

Масла у вогонь підлив кліп музикантів та авторського проєкту Артема Пивоварова The Вуса. У відео з’явилися лише Данило і Валентин Лещинські. Однак численні запитання шанувальників про те, куди подівся Федір, артисти залишали без відповіді.

Фото: Ziferblat

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.