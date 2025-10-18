Принц Эндрю согласился отказаться от использования титула герцога Йоркского после разговора с королем Соединенного Королевства Чарльзом.

Об этом он сообщил в своем заявлении, опубликованном через Букингемский дворец, пишет The Guardian.

Принц Эндрю отказался от титула герцога Йоркского

Принц Эндрю также откажется от званий рыцаря Большого креста Королевского Викторианского ордена и королевского рыцаря-компаньона Благороднейшего ордена Подвязки.

Единственный титул, который у него останется, будет титул принца, который не может быть отменен, поскольку он родился сыном королевы.

– После обсуждения с королем мы пришли к выводу, что постоянные обвинения в мой адрес отвлекают внимание от работы Его Величества и королевской семьи. Я решил, как и всегда, поставить на первое место свои обязанности перед семьей и страной. Я придерживаюсь своего решения, принятого пять лет назад, отойти от публичной жизни, – говорится в заявлении принца Эндрю.

Отмечается, что по соглашению с королем Чарльзом он больше не будет использовать свой титул и почести, которые ему были предоставлены. Эндрю также опроверг обвинения против него.

Газета пишет, что технически Эндрю сохранит герцогский титул, который может быть отменен только решением парламента, но он не будет им пользоваться.

Титул, по сути, остается действующим, но неактивным, как и почетный титул Его Королевского Высочества.

