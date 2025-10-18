Принц Ендрю погодився відмовитися від використання титулу герцога Йоркського після розмови з королем Сполученого Королівства Чарльзом.

Про це він повідомив у своїй заяві, опублікованій через Букінгемський палац, пише The Guardian.

Принц Ендрю відмовився від титулу герцога Йоркського

Принц Ендрю також відмовиться від звань лицаря Великого хреста Королівського Вікторіанського ордена та королівського лицаря-компаньйона Найблагороднішого ордена Підв’язки.

Єдиний титул, який у нього залишиться, буде титул принца, який не може бути скасований, оскільки він народився сином королеви.

– Після обговорення з королем ми дійшли висновку, що постійні звинувачення на мою адресу відволікають увагу від роботи Його Величності та королівської родини. Я вирішив, як і завжди, поставити на перше місце свої обов’язки перед родиною та країною. Я дотримуюся свого рішення, ухваленого п’ять років тому, відійти від публічного життя, – йдеться у заяві принца Ендрю.

Зазначається, що за згодою з королем Чарльзом він більше не буде використовувати свій титул та почесті, які йому були надані. Ендрю також заперечив звинувачення проти нього.

Газета пише, що технічно, Ендрю збереже герцогський титул, який може бути скасований тільки рішенням парламенту, але він не буде ним користуватися.

Титул, по суті, залишається чинним, але неактивним, як і почесний титул Його Королівської Високості.

