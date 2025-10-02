Леся Нікітюк розповіла, як їй вдається поєднувати догляд за сином і роботу на телебаченні.

Телеведуча після народження первістка досить швидко повернулася до зйомок, зокрема до проєкту Хто зверху? на Новому каналі. Леся не приховує, що зробити це вдалося завдяки підтримці рідних.

Нікітюк про материнство і роботу

Хоч ведуча і хвилювалася щодо поєднання кар’єри і материнства, серйозних труднощів їй вдалося уникнути. Найбільше з дитиною Лесі допомагає мама Катерина.

– Я людина легка, тому в мене все легко. Вдало поєднала материнство зі зйомками, хоч і хвилювалася щодо цього. Але Господь дав моїй мамі здоров’я і сил. Тож матуся, богиня нашої сім’ї, з великою радістю і за 200 грн на годину погодилася посидіти з онуком. Жартую! Мама Кет дуже допомогла, – розповіла Нікітюк.

До мами також долучилася й невістка Лесі, тож вони разом дбали про малюка, поки зіркова мама працювала на знімальному майданчику.

– А потім до нас ще доєдналася невістка, і вони вдвох чудово провели час із нашим сином, поки я працювала. Під час зйомок труднощів не було. Крім Дантеса та зціджування молока (сміється), – додала Леся.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк народила сина 15 червня. Батьком малюка став військовослужбовець Дмитро Бабчук, який молодший за ведучу на дев’ять років. Ім’я первістка пара поки не розкриває, однак у мережі подейкують, що хлопчика назвали Орестом.

Джерело : 24 канал

