Угроза репутации монархии: Уильям готовит жесткие меры против дяди Эндрю
- Принц Уильям готовит беспрецедентный запрет для своего дяди – принца Эндрю.
- Эндрю лишился титулов, но отрицает вину и говорит о заговоре.
- Скандал с Эпштейном не закрыт – всплыли новые громкие подробности.
Принц Уильям намерен ввести самые жесткие ограничения в отношении своего дяди, принца Эндрю, на фоне многолетнего секс-скандала, связанного с Джеффри Эпштейном.
Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники в королевском доме.
Эндрю не допустят к коронации – что известно
По данным издания, наследник престола категорически против участия Эндрю в любых публичных или частных королевских мероприятиях, включая свою будущую коронацию.
Принц Уильям считает, что присутствие Эндрю представляет “репутационную угрозу монархии” и может восприниматься как неуважение к жертвам сексуального насилия.
Уильям был вовлечен в процесс лишения Эндрю титулов, однако, как утверждается, считает это недостаточным и готовит более радикальные шаги – полную изоляцию дяди от королевской жизни.
Сообщается, что принц Уильям намерен запретить участие в королевских мероприятиях и Саре Фергюсон – бывшей жене Эндрю, которая публично поддерживает его после обвинений.
Принц Эндрю отказался от титулов
Принц Эндрю уже согласился больше не пользоваться своим титулом герцога Йоркского и другими знаками отличия. В заявлении, обнародованном от имени Букингемского дворца, он отметил, что “обвинения и дискуссии вокруг его имени отвлекают от работы короля и королевской семьи”.
При этом он вновь решительно опроверг все обвинения и подчеркнул, что решение принято после консультаций с братом, королем Чарльзом III, и другими членами королевской семьи.
Скандал с принцем Эндрю
Младший брат короля Великобритании оказался в центре расследования из-за связей с Джеффри Эпштейном – осужденным секс-правонарушителем.
Его обвинила американка Вирджиния Джуффре, заявив, что Эндрю участвовал в секс-трафике и изнасиловал ее, когда ей было 17 лет.
В 2021 году Джуффре подала в суд, но дело было урегулировано вне суда с компенсацией, оцененной в $12 млн. Уже через год королева Елизавета II лишила сына военных званий. Джуффре умерла в 2025 году, по данным СМИ, это было самоубийство.
Новую волну возмущения вызвали сообщения, что в 2011 году Эндрю якобы просил офицера полиции найти информацию о Джуффре, включая ее номер социального страхования в США, и проверить криминальные данные перед публикацией резонансного фото, где он держит девушку за талию. Пока неизвестно, выполнил ли офицер этот запрос, следствие продолжается.