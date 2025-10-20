Принц Уильям намерен ввести самые жесткие ограничения в отношении своего дяди, принца Эндрю, на фоне многолетнего секс-скандала, связанного с Джеффри Эпштейном.

Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники в королевском доме.

Эндрю не допустят к коронации – что известно

По данным издания, наследник престола категорически против участия Эндрю в любых публичных или частных королевских мероприятиях, включая свою будущую коронацию.

Принц Уильям считает, что присутствие Эндрю представляет “репутационную угрозу монархии” и может восприниматься как неуважение к жертвам сексуального насилия.

Уильям был вовлечен в процесс лишения Эндрю титулов, однако, как утверждается, считает это недостаточным и готовит более радикальные шаги – полную изоляцию дяди от королевской жизни.

Сообщается, что принц Уильям намерен запретить участие в королевских мероприятиях и Саре Фергюсон – бывшей жене Эндрю, которая публично поддерживает его после обвинений.

Принц Эндрю отказался от титулов

Принц Эндрю уже согласился больше не пользоваться своим титулом герцога Йоркского и другими знаками отличия. В заявлении, обнародованном от имени Букингемского дворца, он отметил, что “обвинения и дискуссии вокруг его имени отвлекают от работы короля и королевской семьи”.

При этом он вновь решительно опроверг все обвинения и подчеркнул, что решение принято после консультаций с братом, королем Чарльзом III, и другими членами королевской семьи.

Скандал с принцем Эндрю

Младший брат короля Великобритании оказался в центре расследования из-за связей с Джеффри Эпштейном – осужденным секс-правонарушителем.

Его обвинила американка Вирджиния Джуффре, заявив, что Эндрю участвовал в секс-трафике и изнасиловал ее, когда ей было 17 лет.

В 2021 году Джуффре подала в суд, но дело было урегулировано вне суда с компенсацией, оцененной в $12 млн. Уже через год королева Елизавета II лишила сына военных званий. Джуффре умерла в 2025 году, по данным СМИ, это было самоубийство.

Новую волну возмущения вызвали сообщения, что в 2011 году Эндрю якобы просил офицера полиции найти информацию о Джуффре, включая ее номер социального страхования в США, и проверить криминальные данные перед публикацией резонансного фото, где он держит девушку за талию. Пока неизвестно, выполнил ли офицер этот запрос, следствие продолжается.

