Принц Вільям має намір запровадити найжорсткіші обмеження щодо свого дядька, принца Ендрю, на тлі багаторічного секс-скандалу, пов’язаного з Джеффрі Епштейном.

Про це повідомляє The Sunday Times із посиланням на джерела у королівському домі.

Ендрю не допустять до коронації – що відомо

За даними видання, спадкоємець престолу категорично проти участі Ендрю у будь-яких публічних або приватних королівських заходах, включно зі своєю майбутньою коронацією.

Принц Вільям вважає, що присутність Ендрю становить “репутаційну загрозу монархії” і може сприйматися як неповага до жертв сексуального насильства.

Вільям був залучений до процесу позбавлення Ендрю титулів, однак, як стверджується, вважає це недостатнім і готує більш радикальні кроки – повну ізоляцію дядька від королівського життя.

Повідомляється, що принц Вільям має намір заборонити участь у королівських подіях і Сарі Фергюсон – колишній дружині Ендрю, яка публічно підтримує його після звинувачень.

Принц Ендрю відмовився від титулів

Принц Ендрю уже погодився більше не користуватися своїм титулом герцога Йоркського та іншими відзнаками. У заяві, оприлюдненій від імені Букінгемського палацу, він зазначив, що “звинувачення та дискусії навколо його імені відволікають від роботи короля та королівської родини”.

При цьому він знову рішуче заперечив усі звинувачення та наголосив, що рішення ухвалено після консультацій із братом, королем Чарльзом III, та іншими членами королівської родини.

Скандал з принцом Ендрю

Молодший брат короля Великої Британії опинився у центрі розслідування через зв’язки з Джеффрі Епштейном – засудженим секс-правопорушником.

Його звинуватила американка Вірджинія Джуффре, заявивши, що Ендрю брав участь у секс-трафіку та зґвалтував її, коли їй було 17.

У 2021 році Джуффре подала до суду, але справа була врегульована поза судом із компенсацією, оціненою в $12 млн. Вже за рік королева Єлизавета ІІ позбавила сина військових звань. Джуффре померла у 2025 році, за даними медіа, це було самогубство.

Нову хвилю обурення спричинили повідомлення, що у 2011 році Ендрю нібито просив офіцера поліції знайти інформацію про Джуффре, включно з її номером соціального страхування у США, і перевірити кримінальні дані перед публікацією резонансного фото, де він тримає дівчину за талію. Наразі невідомо, чи офіцер виконав цей запит, слідство триває.

