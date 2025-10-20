Співачка Ауріка Ротару розповіла, як часто спілкується зі своєю рідною сестрою, народною артисткою України Софією Ротару та чим вона зараз займається.

Сестра Ротару про зустрічі з артисткою

Сестри Ротару, попри війну, залишаються в Україні, обидві живуть у передмісті Києва. Ауріка каже, що вони із Софією завжди на зв’язку, а за можливості – зустрічаються та проводять час разом.

– Походити по ділянці, подихати свіжим повітрям, поговорити про наших рідних. Взагалі про все. Бо це родина. Нема можливості — на телефоні: Як справи? Як ніч пройшла? Як у вас, було тихо? А у вас, гучно? На жаль, не так часто бачимось, бо зараз в мене підготовка до концерту, ці повітряні тривоги нескінченні. Не хочеться відлучатися, є чим зайнятися. Мене вдома зараз песик чекає цілий день — теж дитина, – поділилася Ауріка.

Хоч Софія Ротару з початку великої війни зникла з публічного простору, Ауріка стверджує, що 78-річна артистка дуже хвилюється за Україну. Вона також займається фондом, який допомагає українським військовим.

– Вона так само переживає за всіх нас, за наших хлопців, за нашу Україну. У неї є фонд, який допомагає нашим хлопцям. Вона з нами. Вона ні в якій ні в Росії, ні в Криму. Вона тут – в Україні, – наголосила Ауріка.

Нещодавно стало відомо, що Софія Ротару готується до великого інтерв’ю. Ведучий Олексій Суханов поки не називає чітких часових рамок, проте переконаний, що розмова з артисткою станеться.

Фото: Ауріка Ротару, Софія Ротару

Джерело : Главком

