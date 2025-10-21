Никита Добрынин сообщил, что в его семье произошло горе. Из жизни ушел дедушка телеведущего, который заменил ему отца.

У Никиты Добрынина умер дедушка

Трагической новостью ведущий поделился на личной странице в Instagram. Добрынин опубликовал серию фото дедушки Николая, подчеркнув, что всегда будет любить его всем сердцем.

— Ты не был, ты навсегда останешься лучшим дедушкой, отцом, которого я никогда не знал, самым мудрым в воспоминаниях своего правнука. Именно ты научил меня отделять зерно от плевел, ценить каждый день, петь, когда весело и когда плохо. Беречь свою и родственную душу рядом. Буду любить безгранично всем сердцем, — написал Никита.

В комментариях подписчики поддержали Никиту и выразили соболезнования его потере. Некоторые отметили, что ведущий очень похож на дедушку.

Ранее Добрынин признавался, что в детстве его воспитанием занимался именно дедушка Николай.

— Многие жизненные принципы мне привил именно он. В нашем доме не было и дня, когда стояли пустые вазы. Дедушка постоянно дарил бабушке цветы, и это было так круто! Я видел с самого детства, как он любит свою жену, — рассказывал Никита в интервью.

Фото: Никита Добрынин

