Микита Добринін повідомив, що в його родині сталося горе. Із життя пішов дідусь телеведучого, який замінив йому батька.

Трагічною звісткою ведучий поділився на особистій сторінці в Instagram. Добринін опублікував серію фото дідуся Миколи, наголосивши, що завжди любитиме його всім сердцем.

– Ти не був, ти назавжди залишишся кращим дідусем, батьком, якого я ніколи не знав, наймудрішим у спогадах свого праонука. Саме ти навчив мене відділяти зерно від плевел, цінувати кожен день, співати, коли весело і коли зле. Берегти свою і споріднену душу поруч. Любитиму безмежно всім серцем, – написав Микита.

У коментарях підписники підтримали Микиту та висловили співчуття його втраті. Дехто зазначив, що ведучий дуже схожий на дідуся.

Раніше Добринін зізнавався, що у дитинстві його вихованням займався саме дідусь Микола.

– Багато життєвих принципів мені заклав саме він. У нашому домі не було й дня, коли стояли порожні вази. Дідусь постійно дарував бабусі квіти, і це було так круто! Я бачив з самого дитинства, як він любить свою дружину, – розповідав Микита в інтерв’ю.

Фото: Микита Добринін

