Британская актриса Ванесса Кирби, известная по роли в сериале Корона, впервые стала мамой. Радостную новость сообщил ее партнер, бывший профессиональный игрок в лакросс Пол Рабиль, опубликовав трогательный фотоотчет в Instagram.

Ванесса Кирби родила первенца

На первом снимке отец держит завернутого в плед ребенка у груди. Далее на фото можно увидеть Ванессу с малышом, крошечную ножку и принадлежности для игры в лакросс.

– Я учусь тому, что отцовство одновременно замедляет тебя и пробуждает. Я невероятно благодарен за здоровье всех, за то, что каждый день просыпаюсь рядом с мамой, полной любви, и за то, что ты теперь в нашей жизни, – написал Пол Рабиль.

Поскольку фотоподборка завершалась символическим фото клюшек, спортсмен сделал небольшое объявление.

– Это твоя первая клюшка. Она соберет много историй и благословений. И, наверное, несколько разбитых окон. Мячи в доме разрешены, – написал отец.

Имя и пол ребенка пока не сообщаются. Хотя в комментариях подписчики поздравляют пару с рождением дочери.

История любви актрисы и спортсмена

Ванесса Кирби и Пол Рабиль начали встречаться в 2022 году и подтвердили отношения публично в ноябре 2023-го. Пара редко делится подробностями личной жизни.

О беременности актриса объявила в конце мая на кинофестивале CCXPMX в Мехико, появившись на красной дорожке в облегающем платье Schiaparelli и нежно держась за живот. Она была в компании своих партнеров по Marvel – Педро Паскаля, Джозефа Куинна и Эбона Мосса-Бакрака.

Напомним, что в хите от Netflix – сериале Корона – Ванесса Кирби сыграла молодую принцессу Маргарет. Украинцам она также известна по роли в фильме режиссера Агнешки Голланд Цена правды, участию во франшизе Миссия невыполнима и киновселенной Marvel.

Источник : People

