Британська акторка Ванесса Кірбі, відома за роллю в серіалі Корона, вперше стала мамою. Радісну новину повідомив її партнер, колишній професійний гравець у лакрос Пол Рабіль, опублікувавши зворушливий фотозвіт в Instagram.

Ванесса Кірбі народила первістка

На першому знімку батько тримає загорнуту в плед дитину біля грудей. Далі на фото можна побачити Ванессу з малюком, крихітну ніжку та приладдя для гри в лакрос.

– Я вчуся тому, що батьківство одночасно сповільнює тебе й пробуджує. Я неймовірно вдячний за здоров’я всіх, за те, що щодня прокидаюся поруч із мамою, сповненою любові, і за те, що ти тепер у нашому житті, – написав Пол Рабіль.

Оскільки фотопідбірка завершувалася символічним фото ключок, спортсмен зробив невеличке оголошення.

– Це твоя перша ключка. Вона збере багато історій і благословень. І, мабуть, кілька розбитих вікон. М’ячі в домі дозволені, – написав батько.

Ім’я та стать дитини наразі не повідомляються. Хоча в коментарях підписники вітають пару з народженням доньки.

Історія кохання акторки та спортсмена

Ванесса Кірбі та Пол Рабіль почали зустрічатися у 2022 році й підтвердили стосунки публічно в листопаді 2023-го. Пара рідко ділиться подробицями особистого життя.

Про вагітність акторка оголосила наприкінці травня на кінофестивалі CCXPMX у Мехіко, з’явившись на червоній доріжці в обтислій сукні Schiaparelli та ніжно тримаючись за живіт. Вона була в компанії своїх партнерів по Marvel – Педро Паскаля, Джозефа Квінна й Ебона Мосса-Бакрака.

Нагадаємо, що у хіті від Netflix – серіалі Корона – Ванесса Кірбі зіграла молоду принцесу Маргарет. Українцям вона також відома за роллю у фільмі режисерки Аґнешки Голланд Ціна правди, участю у франшизі Місія нездійсненна та кіновсесвіті Marvel.

Джерело : People

