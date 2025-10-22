В среду, 22 октября, Печерский районный суд Киева избрал режиссеру Андрею Билоусу меру пресечения по делу о сексуальном насилии в отношении студенток.

Экс-директора Молодого театра будут удерживать под стражей до 17 декабря. Накануне Белоусу объявили подозрения по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Андрею Белоусу избрали меру пресечения

Суд удовлетворил ходатайство прокурора и отправил Андрея Белоуса в СИЗО до 17 декабря. Режиссер не комментировал решение суда.

Как сообщает Суспільне, защита Белоуса настаивала на другой мере пресечения. Из зала режиссера вывел конвой.

— Это первая в истории Украины история о харассменте, которая дошла до реального расследования и сообщения о подозрении, — отметила прокурор по делу Мария Вдовиченко, которая также поблагодарила женщин, которые решились рассказать о пережитом.

Накануне Андрею Белоусу объявили о подозрении в систематическом сексуальном насилии в отношении студенток.

По данным следствия, в период с марта 2018 по апрель 2023 года в служебных помещениях театра он неоднократно насиловал и совершал насильственные действия сексуального характера в отношении пяти девушек, двое из которых на момент преступлений были несовершеннолетними.

Белоусу грозит до 10 лет лишения свободы. Сам режиссер отрицает любые обвинения, утверждая, что никогда никому не причинял ни морального, ни физического вреда. Обвинения в свой адрес он называет “заказной кампанией”.

