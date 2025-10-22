У середу, 22 жовтня, Печерський районний суд Києва обрав режисеру Андрію Білоусу запобіжний захід у справі про сексуальне насильство щодо студенток.

Ексдиректора Молодого театру триматимуть під вартою до 17 грудня. Напередодні Білоусу оголосили підозри за двома статтями Кримінального кодексу України.

Андрію Білоусу обрали запобіжний захід

Суд задовольнив клопотання прокурора й відправив Андрія Білоуса в СІЗО до 17 грудня. Режисер не коментував рішення суду.

Як повідомляє Суспільне, захист Білоуса наполягав на іншому запобіжному заході. Із зали режисера вивів конвой.

– Це перша в історії України історія про харасмент, яка дійшла до реального розслідування та повідомлення про підозру, – зазначила прокурорка у справі Марія Вдовиченко, яка також подякувала жінкам, які наважилися розповісти про пережите.

Напередодні Андрію Білоусу оголосили про підозру у систематичному сексуальному насильстві щодо студенток.

За даними слідства, у період з березня 2018 по квітень 2023 року в службових приміщеннях театру він неодноразово ґвалтував та вчиняв насильницькі дії сексуального характеру щодо п’яти дівчат, двоє з яких на момент злочинів були неповнолітніми.

Білоусу загрожує до 10 років позбавлення волі. Сам режисер заперечує будь-які звинувачення, стверджуючи, що ніколи нікому не завдавав ані моральної, ані фізичної шкоди. Звинувачення у свій бік він називає “замовною компанією”.

Фото: КНУТКіТ імені Карпенка-Карого

