Мое счастливое детство: Ольга Сумская опубликовала редкие фото из Запорожья
Актриса театра и кино Ольга Сумская поделилась воспоминаниями о детстве в Запорожье.
Артистка опубликовала подборку редких архивных фото, сделанных именно в тот период жизни.
Сумская в детстве – редкие фото
Известно, что Ольга с семьей почти десять лет прожила в Запорожье, поскольку ее родители работали в местном драмтеатре.
Кадры из тех времен актриса показала на своей странице в Instagram.
– Мое счастливое детство, мое Запорожье! Хортица, где с родителями часто варили уху из судаков, которых папа мастерски ловил на спиннинг… Так часто я вижу все это во сне, – призналась знаменитость.
Сумская добавила, что снег в городе был довольно редким явлением, поэтому собственноручно слепленный зимой снеговик в виде зайца запомнился навсегда.
– Такое ностальжи – не передать словами, – резюмировала Ольга.
Реакция сети на архивы Сумской
На фото можно увидеть различные запорожские локации, включая одну из самых узнаваемых – вид на плотину ДнепроГЭС.
Также будущая звезда и ее родные любили гулять в парке Дубовый гай, и на снимках видна не только маленькая Оля, но и ее старшая сестра – актриса Наталья Сумская. На многих фотографиях в кадре есть мама артисток Анна Ивановна.
Внимательные подписчики узнали на фотографиях также площадь возле областной филармонии.
- У меня мурашки бежали по коже, когда смотрела ваши фото. Я не знаю почему, но такая энергия, такое спокойствие, такая красивая ваша мама, маленькая вы! Аж слезы на глаза вышли…
- Оля, первое фото, ну прямо ты сегодня! Взгляд! Неизменный!
- Как приятно смотреть на вас и вашу маму… Действительно, у вас было очень счастливое детство… Все очень красивые…
- Оля, ваша улица снова называется Школьной.
- Какие у вас красивые родители, просто очень красивые, и ваши черты так хорошо сохранились – на каждом фото видна Оля. Хорошее детство!
- Красивые фото! Ваша дочь Анечка очень на вас похожа. Мама – красавица, талантливая вся семья!
- Наше родное Запорожье!
