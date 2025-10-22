Актриса театра и кино Ольга Сумская поделилась воспоминаниями о детстве в Запорожье.

Артистка опубликовала подборку редких архивных фото, сделанных именно в тот период жизни.

Сумская в детстве – редкие фото

Известно, что Ольга с семьей почти десять лет прожила в Запорожье, поскольку ее родители работали в местном драмтеатре.

Кадры из тех времен актриса показала на своей странице в Instagram.

– Мое счастливое детство, мое Запорожье! Хортица, где с родителями часто варили уху из судаков, которых папа мастерски ловил на спиннинг… Так часто я вижу все это во сне, – призналась знаменитость.

Сумская добавила, что снег в городе был довольно редким явлением, поэтому собственноручно слепленный зимой снеговик в виде зайца запомнился навсегда.

– Такое ностальжи – не передать словами, – резюмировала Ольга.

Реакция сети на архивы Сумской

На фото можно увидеть различные запорожские локации, включая одну из самых узнаваемых – вид на плотину ДнепроГЭС.

Также будущая звезда и ее родные любили гулять в парке Дубовый гай, и на снимках видна не только маленькая Оля, но и ее старшая сестра – актриса Наталья Сумская. На многих фотографиях в кадре есть мама артисток Анна Ивановна.

Внимательные подписчики узнали на фотографиях также площадь возле областной филармонии.

У меня мурашки бежали по коже, когда смотрела ваши фото. Я не знаю почему, но такая энергия, такое спокойствие, такая красивая ваша мама, маленькая вы! Аж слезы на глаза вышли…

Оля, первое фото, ну прямо ты сегодня! Взгляд! Неизменный!

Как приятно смотреть на вас и вашу маму… Действительно, у вас было очень счастливое детство… Все очень красивые…

Оля, ваша улица снова называется Школьной.

Какие у вас красивые родители, просто очень красивые, и ваши черты так хорошо сохранились – на каждом фото видна Оля. Хорошее детство!

Красивые фото! Ваша дочь Анечка очень на вас похожа. Мама – красавица, талантливая вся семья!

Наше родное Запорожье!

Ранее Ольга Сумская уже показывала, как изменилась за 25 лет. Артистка опубликовала коллаж из двух фотографий за 1999 и 2024 годы.

