Актриса театра и кино Ольга Сумская поделилась воспоминаниями о детстве в Запорожье.

Артистка опубликовала подборку редких архивных фото, сделанных именно в тот период жизни.

Сумская в детстве – редкие фото

Известно, что Ольга с семьей почти десять лет прожила в Запорожье, поскольку ее родители работали в местном драмтеатре.

Сейчас смотрят

Кадры из тех времен актриса показала на своей странице в Instagram.

– Мое счастливое детство, мое Запорожье! Хортица, где с родителями часто варили уху из судаков, которых папа мастерски ловил на спиннинг… Так часто я вижу все это во сне, – призналась знаменитость.

Сумская добавила, что снег в городе был довольно редким явлением, поэтому собственноручно слепленный зимой снеговик в виде зайца запомнился навсегда.

– Такое ностальжи – не передать словами, – резюмировала Ольга.

Реакция сети на архивы Сумской

На фото можно увидеть различные запорожские локации, включая одну из самых узнаваемых – вид на плотину ДнепроГЭС.

Также будущая звезда и ее родные любили гулять в парке Дубовый гай, и на снимках видна не только маленькая Оля, но и ее старшая сестра – актриса Наталья Сумская. На многих фотографиях в кадре есть мама артисток Анна Ивановна.

Внимательные подписчики узнали на фотографиях также площадь возле областной филармонии.

  • У меня мурашки бежали по коже, когда смотрела ваши фото. Я не знаю почему, но такая энергия, такое спокойствие, такая красивая ваша мама, маленькая вы! Аж слезы на глаза вышли…
  • Оля, первое фото, ну прямо ты сегодня! Взгляд! Неизменный!
  • Как приятно смотреть на вас и вашу маму… Действительно, у вас было очень счастливое детство… Все очень красивые…
  • Оля, ваша улица снова называется Школьной.
  • Какие у вас красивые родители, просто очень красивые, и ваши черты так хорошо сохранились – на каждом фото видна Оля. Хорошее детство!
  • Красивые фото! Ваша дочь Анечка очень на вас похожа. Мама – красавица, талантливая вся семья!
  • Наше родное Запорожье!

Ранее Ольга Сумская уже показывала, как изменилась за 25 лет. Артистка опубликовала коллаж из двух фотографий за 1999 и 2024 годы.

Читайте также
Виктор Павлик показал себя в детстве — редкое фото из архива певца
Віктор Павлік показав рахівне фото із сестрою

Связанные темы:

ЗапорожьеОльга Сумская
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.