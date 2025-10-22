Моє щасливе дитинство: Ольга Сумська опублікувала рідкісні фото з Запоріжжя
Акторка театру та кіно Ольга Сумська поділилася спогадами про дитинство у Запоріжжі.
Артистка опублікувала підбірку рідкісних архівних фото, зроблених саме у той період життя.
Сумська в дитинстві – рідкісні фото
Відомо, що Ольга з родиною майже десять років прожила у Запоріжжі, оскільки її батьки працювали у місцевому драмтеатрі.
Кадри з тих часів акторка показала на своїй сторінці в Instagram.
– Моє щасливе дитинство, моє Запоріжжя! Хортиця, де з батьками частенько варили юшку з судаків, яких тато майстерно ловив на спінінг… Так часто я бачу все це уві сні, – зізналася знаменитість.
Сумська додала, що сніг у місті був доволі рідкісним явищем, тому власноруч виліплений взимку сніговик у вигляді зайця запамʼятався назавжди.
– Таке ностальжи – не передати словами, – резюмувала Ольга.
Реакція мережі на архіви Сумської
На фото можна побачити різні запорізькі локації, включно з однією з найвпізнаваніших – видом на греблю Дніпрогесу.
Також майбутня зірка та її рідні любили гуляти в парку Дубовий гай, і на знімках видно не лише маленьку Олю, а й її старшу сестру – акторку Наталю Сумську. На багатьох світлинах у кадрі є мама артисток Ганна Іванівна.
Уважні підписники впізнали на світлинах також площу біля обласної філармонії.
- Мені мурахи бігли по шкірі, коли дивилась ваші фото. Я не знаю чому, але так енергія, такий спокій, така красива ваша мама, маленька ви! Аж сльози на очі вийшли…
- Олю, перше фото, ну прям ти сьогодні! Погляд! Незмінна!
- Як приємно дивитись на вас та вашу маму… Дійсно, дуже в вас було щасливе дитинство… Всі дуже гарні…
- Олю, Ваша вулиця знов зветься Шкільною.
- Які у вас гарні батьки, просто дуже гарні, і ваші риси так збереглись гарно – на кожному фото видно Олю. Гарне дитинство!
- Гарні фото! Ваша доня Ганнуся дуже на вас схожа. Мама – красуня, талановита вся сім’я!
- Наше рідне Запоріжжя!
Раніше Ольга Сумська вже показувала, як змінилася за 25 років. Артистка опублікувала колаж з двох світлин за 1999 та 2024 роки.