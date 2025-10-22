Акторка театру та кіно Ольга Сумська поділилася спогадами про дитинство у Запоріжжі.

Артистка опублікувала підбірку рідкісних архівних фото, зроблених саме у той період життя.

Сумська в дитинстві – рідкісні фото

Відомо, що Ольга з родиною майже десять років прожила у Запоріжжі, оскільки її батьки працювали у місцевому драмтеатрі.

Кадри з тих часів акторка показала на своїй сторінці в Instagram.

– Моє щасливе дитинство, моє Запоріжжя! Хортиця, де з батьками частенько варили юшку з судаків, яких тато майстерно ловив на спінінг… Так часто я бачу все це уві сні, – зізналася знаменитість.

Сумська додала, що сніг у місті був доволі рідкісним явищем, тому власноруч виліплений взимку сніговик у вигляді зайця запамʼятався назавжди.

– Таке ностальжи – не передати словами, – резюмувала Ольга.

Реакція мережі на архіви Сумської

На фото можна побачити різні запорізькі локації, включно з однією з найвпізнаваніших – видом на греблю Дніпрогесу.

Також майбутня зірка та її рідні любили гуляти в парку Дубовий гай, і на знімках видно не лише маленьку Олю, а й її старшу сестру – акторку Наталю Сумську. На багатьох світлинах у кадрі є мама артисток Ганна Іванівна.

Уважні підписники впізнали на світлинах також площу біля обласної філармонії.

Мені мурахи бігли по шкірі, коли дивилась ваші фото. Я не знаю чому, але так енергія, такий спокій, така красива ваша мама, маленька ви! Аж сльози на очі вийшли…

Олю, перше фото, ну прям ти сьогодні! Погляд! Незмінна!

Як приємно дивитись на вас та вашу маму… Дійсно, дуже в вас було щасливе дитинство… Всі дуже гарні…

Олю, Ваша вулиця знов зветься Шкільною.

Які у вас гарні батьки, просто дуже гарні, і ваші риси так збереглись гарно – на кожному фото видно Олю. Гарне дитинство!

Гарні фото! Ваша доня Ганнуся дуже на вас схожа. Мама – красуня, талановита вся сім’я!

Наше рідне Запоріжжя!

Раніше Ольга Сумська вже показувала, як змінилася за 25 років. Артистка опублікувала колаж з двох світлин за 1999 та 2024 роки.

