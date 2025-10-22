Акторка театру та кіно Ольга Сумська поділилася спогадами про дитинство у Запоріжжі.

Артистка опублікувала підбірку рідкісних архівних фото, зроблених саме у той період життя.

Сумська в дитинстві – рідкісні фото

Відомо, що Ольга з родиною майже десять років прожила у Запоріжжі, оскільки її батьки працювали у місцевому драмтеатрі.

Зараз дивляться

Кадри з тих часів акторка показала на своїй сторінці в Instagram.

– Моє щасливе дитинство, моє Запоріжжя! Хортиця, де з батьками частенько варили юшку з судаків, яких тато майстерно ловив на спінінг… Так часто я бачу все це уві сні, – зізналася знаменитість.

Сумська додала, що сніг у місті був доволі рідкісним явищем, тому власноруч виліплений взимку сніговик у вигляді зайця запамʼятався назавжди.

– Таке ностальжи – не передати словами,  – резюмувала Ольга.

Реакція мережі на архіви Сумської

На фото можна побачити різні запорізькі локації, включно з однією з найвпізнаваніших – видом на греблю Дніпрогесу.

Також майбутня зірка та її рідні любили гуляти в парку Дубовий гай, і на знімках видно не лише маленьку Олю, а й її старшу сестру – акторку Наталю Сумську. На багатьох світлинах у кадрі є мама артисток Ганна Іванівна.

Уважні підписники впізнали на світлинах також площу біля обласної філармонії.

  • Мені мурахи бігли по шкірі, коли дивилась ваші фото. Я не знаю чому, але так енергія, такий спокій, така красива ваша мама, маленька ви! Аж сльози на очі вийшли…
  • Олю, перше фото, ну прям ти сьогодні! Погляд! Незмінна!
  • Як приємно дивитись на вас та вашу маму… Дійсно, дуже в вас було щасливе дитинство… Всі дуже гарні…
  • Олю, Ваша вулиця знов зветься Шкільною.
  • Які у вас гарні батьки, просто дуже гарні, і ваші риси так збереглись гарно – на кожному фото видно Олю. Гарне дитинство!
  • Гарні фото! Ваша доня Ганнуся дуже на вас схожа. Мама – красуня, талановита вся сім’я!
  • Наше рідне Запоріжжя!

Раніше Ольга Сумська вже показувала, як змінилася за 25 років. Артистка опублікувала колаж з двох світлин за 1999 та 2024 роки.

Читайте також
Віктор Павлік показав себе у дитинстві – рідкісне фото з архіву співака
Віктор Павлік показав рахівне фото із сестрою

Пов'язані теми:

ЗапоріжжяОльга Сумська
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.