Лидер группы Vivienne Mort Даниэла Заюшкина рассказала о неприемлемой ситуации в такси.

По словам артистки, водитель, который ее вез, включил в салоне трек российской группы Руки вверх. Певица не промолчала и провела с таксистом просветительско-воспитательную работу.

Даниэлу Заюшкину возмутил трек Руки вверх в такси

Артистка поинтересовалась у водителя, на какой цифровой площадке он слушает Руки вверх. Мужчина ответил, что не знает. Тогда Даниэла обратила его внимание на то, что прослушивание таких треков имеет реальные и пагубные последствия для Украины.

Свой разговор с таксистом автор и исполнительница песен выложила в Instagram.

– За каждое ваше прослушивание вы платите россиянам, которые платят налоги в российскую казну, которая производит снаряды, которые летят потом мне с вами на голову. И, когда вас таких много, – это существенные деньги. Вам может за год хватить на какой-нибудь дрон, который прилетит прямо на голову вашей семье, а вы не будете об этом знать, – объяснила Заюшкина, добавив, что это не выдумки, а “объективная реальность”.

Певица подчеркнула, что это не вопрос возраста или музыкальных предпочтений, а сознательного выбора во время войны. Также Даниэла не согласилась с водителем, который назвал свой плейлист “каплей в море”.

По ее словам, так же как украинцы собирают деньги на дроны “копейка к копейке”, каждое прослушивание российской группы формирует значительные суммы, которые идут в бюджет РФ.

– Мы пытаемся дольше прожить, а оплачиваем ракеты, – резюмировала Даниэла Заюшкина.

Не меньшую опасность несет и просмотр российского контента. На днях Нацполиция Украины подтвердила связи детского мультсериала Маша и Медведь с Россией и заявила о готовности присоединиться к ограничению этого анимационного проекта в Украине.

