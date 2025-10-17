Національна поліція України підтвердила зв’язки дитячого мультсеріалу Маша і Ведмідь із Росією та заявила про готовність долучитися до обмеження цього контенту в Україні.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин на своїй сторінці у Facebook.

Маша і Ведмідь – звʼязки з РФ

За даними поліції, офіційний сайт мультсеріалу розміщений на російському домені .ru, а офіційні сторінки проєкту у соцмережах містять посилання на заборонену в Україні платформу VK. Хоча користувачів нібито перенаправляють на нейтральні домени, це не скасовує зв’язок із країною-агресором.

Правоохоронці зазначили, що у разі ухвалення рішення про санкції проти мультфільму, Нацполіція готова брати участь у процесі обмеження поширення контенту на території України.

Водночас Кабмін вже передав відповідне звернення до СБУ, РНБО, Нацради з питань телебачення і радіомовлення, МВС та Міністерства культури та стратегічних комунікацій.

Маша і Ведмідь – інструмент пропаганди

Юрчишин нагадав, що дослідниці Ольга Тищук-Вольська та Оксана Мороз раніше звернули увагу на елементи російської пропаганди в мультсеріалі – від безкарної поведінки головної героїні до сцен, де вона зображена у радянському кашкеті із червоною зіркою чи шоломі танкіста. За словами нардепа, це типова для Росії мілітаризація дитячого контенту.

– Мультфільми – це величезне поле роботи, куди заходить РФ, аби вдертися в мізки нашим дітям. Батьки часто не звертають уваги, що вмикають малечі в ютубі. Мусимо вичистити це поле від російського контенту та стимулювати створення свого продукту. Бо, як бачимо, роспропаганда заходить абсолютно всюди, де може це зробити, – наголосив нардеп.

За даними аналітичної компанії Sub Sub, українськомовний YouTube-канал Маша та Ведмідь входить до десятки найпопулярніших дитячих каналів, зареєстрованих в Україні. Він зібрав понад 800 млн переглядів лише за 2025 рік. В описі каналу зазначена Україна, проте вбудовані лінки ведуть на російські ресурси, пише Детектор Медіа.

Скільки заробив серіал на українцях

Керівниця Tyshchuk Digital HUB Ольга Тищук-Вольська підрахувала, що лише за 2025 рік російські власники мультсеріалу могли заробити на українських переглядах понад $2,4 млн доларів.

– Ось і донати на російську армію. А цей канал існує понад 11 років, – зауважила експертка.

Мультсеріал Маша і Ведмідь створений російською студією Animaccord. У 2017 році Держкіно вже розглядало питання правомірності його трансляції через наявність у ньому імперських наративів.

Попри українську озвучку та локалізацію, економічна вигода від переглядів залишається на боці РФ. Ярослав Юрчишин наголосив, що такі випадки доводять необхідність державної підтримки створення українських анімаційних проєктів, аби замінити російський контент власним якісним продуктом.

