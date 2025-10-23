Лідерка гурту Vivienne Mort Даніела Заюшкіна розповіла про неприйнятну ситуацію в таксі.

За словами артистки, водій, що віз її, увімкнув у салоні трек російського гурту Руки вверх. Співачка не змовчала й провела із таксистом просвітницько-виховну роботу.

Даніелу Заюшкіну обурив трек Руки вверх у таксі

Артистка поцікавилася у водія, на якому цифровому майданчику він слухає Руки вверх. Чоловік відповів, що не знає. Тоді Даніела звернула його увагу на те, що прослуховування таких треків має реальні та згубні наслідки для України.

Зараз дивляться

Свою розмову із таксистом авторка та виконавиця пісень виклала в Instagram.

– За кожне ваше прослуховування ви платите росіянам, які платять податки в російську казну, яка виробляє снаряди, які летять потім мені з вами на голову. І, коли вас таких багато, – це суттєві гроші. Вам може за рік вистачити на який-небудь дрон, який прилетить просто на голову вашій сім’ї, а ви не будете знати того, – пояснила Заюшкіна, додавши, що це не вигадки, а “обʼєктивна реальність”.

Співачка підкреслила, що це не питання віку чи музичних вподобань, а свідомого вибору під час війни. Також Даніела не погодилася з водієм, який назвав свій плейліст “краплею у морі”.

За її словами, так само як українці збирають гроші на дрони “копійка до копійки”, кожне прослуховування російського гурту формує значні суми, які йдуть до бюджету РФ.

– Ми намагаємося довше прожити, а оплачуємо ракети, – резюмувала Даніела Заюшкіна.

Не меншу небезпеку несе й перегляд російського контенту. Днями Нацполіція України підтвердила зв’язки дитячого мультсеріалу Маша і Ведмідь із Росією та заявила про готовність долучитися до обмеження цього анімаційного проєкту в Україні.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.