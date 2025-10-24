Актриса Анна Саливанчук оказалась со старшим сыном Глебом в больнице. Мальчик травмировал палец во время тренировки по тхэквондо, ему наложили гипс.

Саливанчук о травме сына

В сториз в Instagram Анна поделилась, что вечер 23 октября провела вместе с сыном в детской больнице Охматдет в Киеве. По словам актрисы, они часто там бывают, ведь Глеб очень активный и постоянно что-то ломает.

— Где бы мы еще могли быть, как не в Охматдете? У нас проблемы. Мы здесь часто бываем, потому что сын — спортсмен, всегда что-то ломает. Сейчас палец — тхэквондо, тренировка. Опух так сильно. Где бы я еще могла этот вечер провести? Мне еще этого не хватало, — сказала актриса.

Саливанчук до последнего надеялась, что у Глеба просто вывих, но рентген показал сразу два перелома на пальце. Теперь парень в течение 3-4 недель должен ходить с гипсом.

— 3-4 недели в гипсе. У нас аж два перелома в одном пальце. Я, если честно, до последнего думала, что вывих, а нет. Я счастлива, как никогда. Еду на гастроли, а сын с гипсом, каникулы, — поделилась актриса.

