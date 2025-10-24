Акторка Анна Саліванчук опинилася зі старшим сином Глібом у лікарні. Хлопчик травмував палець під час тренування з тхеквондо, йому наклали гіпс.

Саліванчук про травму сина

У сториз в Instagram Анна поділилася, що вечір 23 жовтня провела разом із сином у дитячій лікарні Охматдит у Києві. За словами акторки, вони часто там бувають, адже Гліб дуже активний і постійно щось ламає.

– Де б ми ще могли бути, як не в Охматдиті? У нас проблеми. Ми тут часто буваємо, бо син – спортсмен, завжди щось ламає. Зараз палець – тхеквондо, тренування. Опух так добряче. Де б я ще могла цей вечір провести? Мені ще цього не вистачало, – сказала акторка.

Саліванчук до останнього сподівалася, що у Гліба просто вивих, але рентген показав одразу два переломи на пальці. Тепер хлопець впродовж 3-4 тижнів має ходити з гіпсом.

– 3-4 тижні в гіпсі. У нас аж два переломи в одному пальці. Я, якщо чесно, до останнього думала, що вивих, а ні. Я щаслива, як ніколи. Їду на гастролі, а син з гіпсом, канікули, – поділилася акторка.

