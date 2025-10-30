Генеральний директор StarLightMedia Олександр Богуцький допускає, що актор Тарас Цимбалюк може стати мовною моделлю для глядачів.

Про це він сказав на форумі Українська – мова сильних, який відбувся в Києві 30 жовтня.

Богуцький про мовну модель для глядачів

– Позитивний приклад (послуговування українською мовою, – Ред.) ми намагаємось якось знайти і показати в наших серіалах. Нам не вдалося поки зробити такого героя №1. Можливо, на нього претендує Цимбалюк, зараз фантастично успішно йде наше шоу Холостяк, – зазначив гендиректор StarLightMedia.

За словами Богуцького, що актор знімається у багатьох серіалах, зокрема в інших медіахолдингів.

– Зараз у нас буде такий “рік Цимбалюка”, я думаю. У більшості фільмів і серіалах буде Цимбалюк. Він прекрасний україномовний герой. Можливо, він надихне інших вчити українську мову, – припустив Богуцький.

Тарас Цимбалюк – це український актор театру, кіно та телебачення.

У 2018-2019 роках він виконав головну роль у фільмі Чорний ворон, а у 2019 році зіграв Карпа Кайдаша в телесеріалі Наталії Ворожбит Спіймати Кайдаша.

Наразі Тарас Цимбалюк є головним героєм реаліті-шоу Холостяк, яке виходить в ефір на телеканалі СТБ (StarLihgtMedia).

