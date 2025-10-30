Певица Fiїnka (Ирина Выхованец) рассказала о своем муже Юрии Выхованце, актере Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Уже 3 ноября Юрий дебютирует в шпионском детективе Митець на ICTV2, где он сыграл капитана СБУ Андрея Кравченко. А чуть позже актер появится в роли полицейского в сериале Служба 112.

Fiїnka о муже

В интервью Рамине Эсхакзай артистка рассказала, что познакомилась с Юрием Выхованцем в театральном университете, встречаться они начали на третьем курсе.

Актер сделал предложение любимой оригинальным способом. Под видом съемок Юрий пригласил Fiїnka в ресторан, где и подарил обручальное кольцо. Пара поженилась в 2018 году, в январе 2020-го у них родился сын Владислав.

По словам Fiїnka, в начале полномасштабной войны Юрий хотел добровольцем пойти на фронт, они очень эмоционально обсуждали этот вопрос. Тогда певица с сыном уехала в Польшу, а мужчина остался в Ивано-Франковске.

— У них был штаб в театре, они принимали людей, прятали всех в подвал, готовили, играли для них спектакли. Юра отвечал за безопасность и проверял, не осталось ли никаких посторонних предметов и т.д., — вспомнила Ирина.

Вскоре актеры театра получили бронь от мобилизации. Fiїnka отмечает, что после начала большой войны значительно вырос спрос на спектакли, поэтому, соответственно, нужно продолжать работать.

— Это не так давит на меня, как на моего Юру. Я просто знаю, что у него на совести и как его это мучает. Ну, но он для себя ходит учится всяким военным штукам. На всякий случай, — добавила певица.

Интересные факты о Юрии Выхованце

Юрий Выхованец родился 19 мая 1992 года в Ивано-Франковске. В детстве мечтал стать священником.

Учился в колледже по финансовому направлению, а затем по совету мамы поступил в театральный университет. Спектакль Игры императоров с Любомиром Держипольским влюбил Юрия в профессию актера.

В юности Выхованец носил длинные волосы, на Франковщине он известен как местный Брэд Питт. В 2018 году сыграл брата короля Данила Василька в фильме Король Данило. Также снимался в сериале Плут 2 и ленте Умирающий лебедь.

На международном фестивале Colofilm Fest Юрий Выхованец победил в номинации Лучший актер за роль в ирландском фильме Dying Swan. Роль, на которую актер никогда не согласился бы, — москаль.

Выхованец выпустил собственную песню Колєґа и клип к ней вместе со своим кумом Виктором Абрамюком. Также он ведет TikTok-блог #маминстендапер, где публикует смешные видео.

