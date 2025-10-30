Співачка Fiїnka (Ірина Вихованець) розповіла про свого чоловіка Юрія Вихованця, актора Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Вже 3 листопада Юрій дебютує у шпигунському детективі Митець на ICTV2, де він зіграв капітана СБУ Андрія Кравченка. А трохи згодом актор з’явиться у ролі поліцейського у серіалі Служба 112.

Fiїnka про чоловіка

В інтерв’ю Раміні Есхакзай артистка розповіла, що познайомилася з Юрієм Вихованцем у театральному університеті, зустрічатися вони почали на третьому курсі.

Актор освідчився коханій в оригінальний спосіб. Під виглядом зйомок Юрій запросив Fiїnka до ресторану, де й подарував обручку. Пара одружилася у 2018 році, у січні 2020-го у них народився син Владислав.

За словами Fiїnka, на початку повномасштабної війни Юрій хотів добровільно піти на фронт, вони дуже емоційно обговорювали це питання. Тоді співачка з сином поїхала в Польщу, а чоловік лишився в Івано-Франківську.

– У них був штаб у театрі, вони приймали людей, ховали всіх у підвал, готували, грали для них вистави. Юра відповідав за безпеку і перевіряв, чи ніяких сторонніх предметів не залишилось і т.д, – пригадала Ірина.

Невдовзі актори театру отримали бронь від мобілізації. Fiїnka наголошує, що після початку великої війни значно зріс попит на вистави, тож, відповідно, треба продовжувати працювати.

– Це не так на мене тисне, як на мого Юрка. Я просто знаю, що у нього на совісті і як його це мучить. Ну, але він для себе ходить вчиться всяких військових штук. Про всяк випадок, – додала співачка.

Цікаві факти про Юрія Вихованця

Юрій Вихованець народився 19 травня 1992 року в Івано-Франківську. У дитинстві мріяв стати священником.

Навчався у коледжі за фінансовим напрямом, а згодом за порадою мами вступив до театрального університету. Вистава Ігри імператорів з Любомиром Держипільським закохала Юрія у професію актора.

В юності Вихованець носив довге волосся, на Франківщині він відомий як місцевий Бред Пітт. У 2018 році зіграв брата короля Данила Василька у фільмі Король Данило. Також знімався у серіалі Плут 2 і стрічці Вмираючий лебідь.

На міжнародному фестивалі Colofilm Fest Юрій Вихованець переміг у номінації Кращий актор за роль в ірландському фільмі Dying Swan. Роль, на яку актор ніколи не погодився б, – москаль.

Вихованець випустив власну пісню Колєґа й кліп до неї разом зі своїм кумом Віктором Абрамюком. Також він веде TikTok-блог #маминстендапер, де публікує смішні відео.

